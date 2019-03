Ostercappeln. Der Rathaus Ostercappeln ist gestürmt. Bis Aschermittwoch regieren jetzt die Närrinnen und Narren aus Venne, Schwagstorf und Ostercappeln. Bürgermeister Rauner Ellermann überreichte die Schlüssel an Prinz Guido I. Neuenfeldt.

Bis allerdings der Verwaltungssitz in der Hand der Karnevalisten war, dauert es geraume Zeit. Das Mitarbeiterteam der Kommune hatte sich gut vorbereitet. Als Bauarbeiter waren die Truppe 2019 im karnevalistischen Einsatz. Da gab es (fast) kein Durchkommen über den Aufgang Richtung Bürgersaal. Die Verwaltung hatte viele Absperrbaken aufgestellt. Auch ein Betonmischer stand im Weg.

Unüberhörbar nahten die Angreifer. Eine große Truppe, begleitet von einem US-Polizeiwagen, kam die Venner Straße hinunter und formierte sich zur Attacke. "Ihr könnt nach Hause gehen" riefen die Karnevalsfreunde der Rathausmannschaft entgegen. Doch diese zeigte sich unbeeindruckt.

Mühsam wurden die Absperrungen weggeräumt. Dann kam die Ramme des OKV zum Einsatz. Und aus dem Hintergrund schoss die Konfettikanone der Venner. Okay, schließlich kapitulierte das Rathausteam.

Rund 70 Närrinnen und Narren versammelten sich im Bürgersaal. Darunter Prinz Guido I. aus Ostercappeln und die Tollitäten Ralf I. und Vanessa I. Kintzel aus Venne, "Wir haben die Rathausschlüssel erhalten und werden das Haus bis Dienstag verwalten", kündigte OKV-Präsident Thomas Ruppel an. Da wartet einiges an Arbeit auf die Narren. Dass die Gemeindebediensteten 2019 als Bauarbeitertruppe agierten, ist nämlich kein Zufall. In der Gemeinde stehen mehrere große Bauvorhaben an. Darauf wies der Oberbauleiter Rainer Ellermann die Karnevalisten hin.





"Wir könnten vieles schaffen, wenn die Narren uns in Ruhe lassen", sagte der Bürgermeister. Dem ist aber aber nicht so. Also müssen die Eroberer selbst sehen, woher sie in den kommenden Tagen das Geld für die geplanten Kindergartenerweiterungen, Schul- und Rathausumbau herbekommen. Prinz Guido I. aus Ostercappeln präsentierte denn auch gleich ein paar Finanzierungsvorschläge. Geld sparen könnte die Gemeinde zum Beispiel dadurch, dass die Straßen mithilfe von Rohren und Energie aus dem Venner Nahwärmenetz beheizt werden sollten. "Dann entfällt der Winterdienst..."