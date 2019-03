Ostercappeln. Am kommenden Donnerstag, 7. März, findet die nächste öffentliche Sitzung des Ortsrates Ostercappeln im Bürgersaal an der Venne Straße 22 statt. Beginn ist um 18 Uhr. Welche Themen stehen auf der Tagesordnung?

An diesem Abend geht es unter anderem um den Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) Ostercappeln. Das Projekt soll auf einem Grundstück zwischen Krankenhaus und Edeka-Markt eingerichtet werden. Derzeit läuft das Bauleitverfahren. Beraten wird im Ortsrat über den Abwägungs- und Satzungsbeschluss.

Der ZOB steht im Zusammenhang mit der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Dazu gehört auch der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Das ÖPNV-Haltestellenkonzept 2021 wird daher im Ortsrat vorgestellt.

Einbahnstraße einrichten

Weiteres Thema ist ein Antrag auf Einrichtung einer Einbahnstraße. Gewünscht wird, die Gartenstraße in Richtung „Bremer Straße“ als Einbahnstraße einzurichten. Die Gartenstraße kann von der Venner Straße und der Straße „Markt“ befahren werden. Darüber hinaus gibt es eine Zufahrt von der Bremer Straße in die Gartenstraße. Diese Zufahrt kann jedoch nur von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden, die die Bremer Straße vom Ortskern kommend befahren.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Osnabrück kommend, dürfen aufgrund der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht von der Bremer Straße in die Gartenstraße einbiegen. Diese Verkehrsteilnehmer werden bereits jetzt durch den Ortskern geleitet, um in die Gartenstraße zu gelangen.

Ostercappeln ist beim Zukunftsfonds Ortskernentwicklung 4.0 dabei. Die Gemeinde Ostercappeln hat bereits an 18 Standorten in der Ortsmitte in Geschäften von Mitgliedern des Ostercappelner Kaufhauses sowie der Alten Mädchenschule Router installiert, um im Ortskern möglichst flächendeckendes, frei zugängliches W-Lan zur Verfügung stellen zu können.

Zudem sollen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität Spielgeräte angeschafft sowie eine harmonische Ausleuchtung des Kirchplatzes vorgenommen werden.

Zur Akzentuierung wird beabsichtigt, das Rote Sofa so von oben zu beleuchten, dass es zum Blickfang wird, ohne der Kirche St. Lambertus ihre Strahlkraft zu nehmen. Über diese Vorhaben berät der Ortsrat ebenfalls.

Weitere Themen sind die offene Jugendarbeit, das Sommerflimmern 20109 – das Open-Air-Kino auf dem Kirchplatz – sowie der Bebauungsplan Nr. 66 „Erweiterung Schulzentrum Ostercappeln“. Den Abschluss bildet wieder eine Einwohnerfragestunde.