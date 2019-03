Das Awigo-Schadstoffmobil rollt regelmäßig in den Gemeinden des Landkreises an. Foto: Gert Westdörp

Ostercappeln. Wer Keller, Garage oder Schuppen entrümpelt hat und nun Sonderabfall in kleinen Mengen entsorgen möchte, ist beim Schadstoffmobil richtig. Die Awigo-Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück bietet allen Privathaushalten am Freitag, 15. März, auf dem Parkplatz der Feuerwehr an der Venner Straße in der Zeit von 16 bis 18 Uhr den kostenlosen Entsorgungsservice an.