Venne. Die Abbrucharbeiten am ehemaligen Kaufhaus Ahlbrand in Venne haben begonnen.

Das markante Gebäude am Ortseingang ist mitsamt Grundstück an ein Bauunternehmen aus dem Kreis Vechta verkauft worden.

1963 war das Haus an der Ortsdurchfahrt entstanden. Vor dem Leerstand wurden die Räumlichkeiten als Fitness-Studio genutzt, zehn Jahre zuvor war hier eine Filiale der Schlecker-Drogeriekette untergebracht.

Kaufmann Heinrich Ahlbrand gründete 1925 das Unternehmen, bereits zuvor betrieb er einen Handel mit Textil- und Manufakturwaren. Er war mit Fahrrad und „Pucken“, einem Holzgestell auf dem Rücken, unterwegs von Haus zu Haus und Hof. Der inzwischen verstorbene Heiner Ahlbrand übernahm schließlich in dritter Generation. Doch die Zeiten hatten sich gewandelt und die Einkaufsgewohnheiten der Menschen auch. Ab 1999 kam die Vermietung an Schlecker. Nun wird an dieser Stelle der Ortschaft ein neues Kapitel Dorfgeschichte aufgeschlagen. An der Stelle des alten Kaufhauses sollen zwei Wohngebäude entstehen.















