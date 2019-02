Aus der Zweier-Partnerschaft Olsztynek/Ostercappeln, die im vergangenen September in Beisein vieler Gäste offiziell besiegelt wurde, könnte auch eine Dreieckspartnerschaft werden. Die Wappen von Bolbec und Olsztynek hängen am Ostercappelner Rathaus nämlich bereits nebeneinander. Foto: Karin Kemper

Ostercappeln. Im September 2018 ist die Partnerschaft zwischen Ostercappeln und Olsztynek in Polen mit de Unterzeichnung der Urkunden offiziell besiegelt worden. Die Beziehung soll vertieft werden. So sind in diesem Jahr zwei Besuche in Olsztynek geplant.