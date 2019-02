Blick in das Museum Schnippenburg in Schwagstorf. Hier werden Exponate aus der vorrömischen Eisenzeit präsentiert. Foto: Helge Holz

Schwagstorf. In Schwagstorf in der Gemeinde Ostercappeln sind am kommenden Sonntag, 3. März, wieder die drei Museen an der Mühlenstraße geöffnet.