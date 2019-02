Ostercappeln. „Denk um – kehr um“ – unter diesem Motto stehen in diesem Jahr die Fastenimpulse, die die Internetseelsorge des Bistums Osnabrück als Unterstützung und Begleitung anbieten. Zu den Autoren gehören Julia Kühling und Rainer Gelhot, Gemeindereferenten in Ostercappeln.

Am 6. März ist Aschermittwoch, der Tag, an dem die Fastenzeit beginnt und Christen einlädt, alte und eingefahrene Wege zu verlassen und das Leben neu auszurichten. "Die Kernfrage ist dabei immer: 'Tut das, was ich mache, und die Art, wie ich lebe, mir und anderen wirklich dauerhaft gut oder ist es sinnvoll, auf bestimmte Dinge zu verzichten, umzukehren und umzudenken?'", finden Julia Kühling und Rainer Gelhot. Sie haben dies Fragestellung den geistlichen Impulsen zugrundegelegt, die von Aschermittwoch bis Ostersonntag, 21. April, täglich per E-Mail oder per WhatsApp an die Teilnehmer gehen. Dabei besteht ein Impuls immer aus einem Bild, einem Bibelvers und einem zum Denken anregenden Text.

Das Autorenteam richtet in der nunmehr 16. Auflage den Blick auf unser oft verschwenderisches und gedankenloses Handeln uns selbst, aber auch anderen und der Umwelt gegenüber. Das Team besteht in diesem Jahr hauptsächlich aus Mitarbeitern der Jugendpastoral im Dekanat Bremen. Die Idee zu den diesjährigen Impulsen stammt aus der konkreten Arbeit mit Jugendlichen vor Ort und Denkanstößen und Fragen, die in der Jugendpastoral immer wieder vorkommen.

Mehr als nur Plastikverzicht

Rainer Gelhot, der die Aktion bereits von Anfang an verantwortet, erklärt: „Es ging uns darum, einmal den oft sinnlosen Umgang mit Einweg-Dingen oder anderen, unsere Ressourcen verschwendenden Verhaltensweisen in den Blick zu nehmen. Die derzeitige Klimaschutz-Debatte und das Thema Plastikverzicht haben uns dazu motiviert.“

Herausgekommen sind 47 ganz unterschiedliche Impulse, die nicht nur zu Plastikverzicht aufrufen. „Das wäre uns zu plump“, ergänzt Julia Kühling. Die größte Herausforderung war, so sind sich beide einig, in allen Dingen auch den Tiefgang der Fastenzeit aufzuzeigen, ohne moralisch werden zu wollen. Wie immer bereichern extra aufgenommene Fotos aus dem Fotostudio von Volker Hanuschke aus Hildesheim die Impulse.

Zu der Impulsaktion kann man sich ganz einfach und vor allem kostenlos auf www.fastenimpulse.de anmelden. Dort finden sich auch Hintergründe zur gesamten Aktion sowie zum Autorenteam.