Die Regierungszeit des amtierenden OKV-Kinderprinzenpaars, Prinz Marlon I. und Prinzessin Alicia I., geht dem Ende zu, Die beiden laden zum Kinderkarneval in das Veranstaltungszentrum Schwagstorf ein. Foto: Dieter Friehe

Ostercappeln. Es ist soweit. Der Höhepunkt der Karnevalszeit (nicht nur) für den närrischen Nachwuchs in und um Ostercappeln naht. Am Sonntag, 3. März 2019, verwandelt sich das Veranstaltungszentrum Schwagstorf in eine Karnevalsarena. Los geht es um 13.30 Uhr