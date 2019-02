Ostercappeln. Wenn der Wetterbericht überraschend Nachtfrost ankündigt, muss Hanne Böckmann früh aus den Federn. Die Gärtnermeisterin mit Fachrichtung Obstanbau leitet gemeinsam mit ihrer Schwester Janne das Unternehmen Böckmann Erdbeeren in Ostercappeln-Schwagstorf.

Ob pur, als Kuchen, Konfitüre oder Shake – Erdbeeren sind nicht nur lecker, sondern auch kalorienarm und vitaminreich. Seit 42 Jahren hat sich die aus Melle-Neuenkirchen stammende Familie Böckmann der vielseitigen Frucht verschrieben, die aus botanischer Sicht tatsächlich den Rosengewächsen zugerechnet wird. In dieser Zeit wuchs und expandierte das Unternehmen, welches mit seinem Direktverkauf an vielen Straßen im Osnabrücker Land Präsenz zeigt. Viel Verantwortung für die beiden jungen Unternehmerinnen, die, neben 15 fest angestellten Mitarbeitern, über das Jahr verteilt auch zwischen 350 und 400 Saisonarbeitskräfte beschäftigen. Hinzu kommen rund 100 Verkäuferinnen an den Ständen. Neben der Direktvermarktung beliefert das Unternehmen zudem den Großhandel mit frischer Ware. Seit 2010 hat es seinen Sitz in Ostercappeln-Schwagstorf.

Bankkauffrau und Wirtschafterin

Während Janne Böckmann (33) ihren Schwerpunkt auf die Verwaltung gelegt hat, ist Hanne Böckmann (27) vor allem mit dem Anbau und der Pflege der Pflanzen beschäftigt. Beide absolvierten zuvor eine Lehre als Bankkauffrau. Bei Hanne Böckmann schloss sich eine Obstbaulehre mit anschließendem Erwerb des Meistertitels an. Zusätzlich bildete sie sich zur staatlich geprüften Wirtschafterin weiter. Unterstützung erhalten die Unternehmerinnen von ihren Eltern, die beide ebenfalls noch im Betrieb tätig sind.

Pflanzen im Tunnel

Welche Bedeutung die Arbeit als Familien-Team hat, zeigt die Aufgabenvielfalt innerhalb der Firma. Eine Millionen Erdbeerpflanzen befinden sich aktuell im Boden. Diese müssen die Böckmanns und ihre Mitarbeiter beständig im Blick haben. Ein wichtiges Ziel ist, die Erdbeeren schon möglichst früh im Jahr anbieten zu können. Da die Haupternte im Freiland erst im Juni erfolgt, bedarf es großer Tunnel, in denen die in den vergangenen Wochen gesetzten Pflanzen, insgesamt rund 100.000 Stück, geschützt vor der spätwinterlichen Witterung gedeihen können. Zehn Wochen braucht es, bis sich aus den Setzlingen erntereife Pflanzen entwickelt haben. Gepflanzt und geerntet wird in der von Mai bis September reichenden Hauptsaison mehrfach.



Prüfende Blicke auf das in langer Reihe stehende, noch fruchtlose Grün werfen Goscha und Anna. Beide sind seit 19 Jahren bei den Böckmanns beschäftigt. "Die kennen mich noch als Kind", sagt Hanne und herzt Goscha, während die beiden Frauen das feine Wurzelwerk der Erdbeerpflanzen in Augenschein nehmen. Viel Erfahrung sei nötig, um die Setzlinge mittels eines speziellen Spachtels fachgerecht in den Boden zu bringen und den Wachstumsstand der anderen Pflanzen richtig zu beurteilen, resümieren sie. Ob sich diese gut entwickeln, hängt von vielen Faktoren ab, weiß auch Hanne Böckmann. Neben einen optimalen Wassermanagement gehöre dazu auch die Bodenbeschaffenheit. Die gepachteten Flächen, auf denen sich die 9,4 Hektar Folientunnel befinden, wurden deshalb mittels Bodenproben vorab auf ihren Nährstoffgehalt hin überprüft. Um die Fruchtfolge einzuhalten, organisiert Hanne Böckmann im laufenden Jahr bereits die Flächen für die nächste Saison. "Man muss dabei immer den Blick für das große Ganze haben, und für uns gilt ohnehin: "Nach der Ernte ist vor der Ernte", so die 27-Jährige. Die kurzen Wege machen es möglich, dass die am Morgen geernteten Früchte sich in der Saison schon einige Stunden später an den Ständen befinden.

Seit einigen Jahren bauen die Böckmanns auch Himbeeren an, die sich als ebenso anspruchsvolle Früchte erwiesen haben. "Auch die müssen gut betreut werden", betont Hanne Böckmann und streicht über das Vlies, das die Pflanzen vor der Kälte schützt.

Wetter gibt den Takt vor

Es ist vor allem das Wetter, das beim Anbau den Takt angibt. Ganz unterschiedliche Herausforderungen habe es 2017 und 2018 zu bewältigen gegeben. Während ihr 2017 der späte Frost im April schlaflose Nächte bereitet hätten, sei es 2018 die große Hitze und Wasserknappheit gewesen, die die Arbeit in den Folientunneln und im Freiland erschwert hätten. Größere Schäden hätten aber abgewendet werden können. Dabei haben die angebauten Sorten klimatisch durchaus ihre Vorlieben, weiß Hanne Böckmann: "Meine persönliche Lieblingssorte ist "Flair." Die schmeckt nicht nur hervorragend, sondern wächst auch nur in unserer Region und weiter nördlich richtig gut. Im Rheinland ist es ihr einfach schon zu warm."