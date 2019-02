Ostercappeln. Der Wittlager Ehrenamtstag ist eine Veranstaltung für die ehrenamtlich Tätigen in den drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln und für diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Die zehnte Auflage der Veranstaltung fand am Samstag in der Ludwig-Windthorst-Oberschule in Ostercappeln statt.

Aus Anlass des Jubiläums kam auch Landrat Michael Lübbersmann in das Wittlager Land. "Zehn Ehrenamtstage sind eine beeindruckende Leistung", sagte Lübbermann. Ehrenamtliche Arbeit sei in der Gesellschaft unersetzlich. Vieles, das die Ehrenamtlichen übernehmen, könne der Staat niemals leisten.

"Gut, dass hier in Ostercappeln auch viele junge Leute dabei sind", so der Landrat. Ehrenamtliches Engagement, gerade auch von der jüngeren Generation, sei ein Markenzeichen des Wittlager Landes. "Wenn sich viele Menschen füreinander engagieren, dann ist auch Vielen geholfen", hob Lübbersmann die Bedeutung des Einsatzes hervor.

Der Erfahrungsaustausch

Der Ehrenamtstag ist natürlich auch eine Gelegenheit, zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie zum Knüpfen von Kontakten. Primär vermittelt er aber in den verschiedenen Workshops Interessierten wichtiges Wissen für ihr Engagement. "Die Teilnehmer lernen das Know-how", sagte Lübbersmann. Der Landkreis Osnabrück unterstützt die Veranstaltung daher auch über sein Ehrenamtsbüro.

Das Spektrum ehrenamtlicher Arbeit ist riesig: Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Musik, Naturschutz und Seniorenbetreuung sind nur einige Bereiche. Entsprechend breit gefächert war auch das Themenangebot in den Workshops. Den Tag vorbereitet hat ein Team mit dem Ann Bruns, Angelika Haasis, Jutta Anton, Judith Rother, Karin Helm, Olga Kreutel und Lars Herrmann.





Wie organisiert man ein Konzert? Wie lassen sich Ideen in reale Projekten umsetzen? Darüber informierten die Jugendpflegerinnen aus dem Altkreis Wittlage – Saskia Kreyenhagen, Jana Nega und Daniela Staufer – die Teilnehmer eines Workshops.

Konzerte – in der Regel im Trio an der Schulallee – veranstaltet unter anderem auch die Musikinitiative Bad Essen, die sich ebenfalls am Ehrenamtstag 2019 beteiligte. Wer hier mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen.

Für viele zusätzliche Arbeit in den Vereinen sorgt die neue Datenschutz-Grundverordnung. Ein weiterer Workshop zeigte Teilnehmern, was dabei zu beachten ist und wie sie mit den neuen Vorschriften umgehen sollten. Fester Bestandteil des Programms ist jeweils die Hygieneschulung. Wer eine Veranstaltung durchführt, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes oder andere Lebensmittel anbieten will, benötigt eine Bescheinigung. Diese können die Teilnehmer hier erhalten.

Erste Hilfe und Aufsichtspflicht

Weitere Themen des zehnten Ehrenamtstages waren Erste Hilfe beim Sport, Tipps für eine optimale und angemessene Kommunikation und Übungen zum Stressabbau. "Was beinhaltet die Aufsichtspflicht?", darum ging es in einem Workshop für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit.

Ehrenamtlich tätig sind auch junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. Das ist übrigens auch im Ausland möglich. Carolin Beer und Nora Kalmey berichteten über ihre Erfahrungen in Peru und Ghana. Der Lintorfer Jugenddiakon der evangelischen Kirchengemeinde, Andreas Rohdenburg, stellte ein Hilfsprojekt in Armenien vor.

"Es wird ein guter und spannender Tag", sagte Ostercappelns Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann zum Auftakt in der Oberschulaula. Am Ende der Veranstaltung könnten alle Teilnehmer wichtige Infos mit nach Hause nehmen. Dass der Tag von allen drei Altkreisgemeinden gemeinsam veranstaltet werde, dokumentiere den guten Zusammenhalt im Wittlager Land , so Ellermann. Hier gebe es nämlich eine ganz eigene "Wittlager DNA"...