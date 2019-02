Der Kirchplatz Ostercappeln mit der St.-Lambertus-Kirche. Das Pfarrheim befindet sich auf dem Foto links etwas unterhalb der Kirche. Foto: Friedrich Lüke

Ostercappeln. In der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus Ostercappeln stehen in diesem Jahr umfangreiche Baumaßnahmen in der Kita und im Pfarrheim an. Der Kirchenvorstand lädt aus diesem Grund zu einer Veranstaltung am Mittwoch, 6. März, ein.