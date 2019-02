Schlägerei bei "Affentanz"-Party in Ostercappeln CC-Editor öffnen

Foto: Michael Gründel

Ostercappeln. Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am vergangenen Sonntagmorgen an der Schützenhalle in Ostercappeln bei der "Affentanz"-Party ereignete.