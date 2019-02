Ostercappeln. Die Katholische Jugend Ostercappeln (KJO) ist für die Planung und Ausführung von Kinder- und Jugendprojekten in der St. Lambertus-Gemeinde Ostercappeln zuständig. Seit Januar 2018 ist Jannik Dehne der Erste Vorsitzende.

Ihm zur Seite steht sein Stellvertreter Sebastian Melcher, der auch Materialwart ist und sich um den Verleih und die Instandhaltung der Materialien kümmert. Kassenwartin ist Sophia Linkemeyer, Schriftführerin Alisha Kilby, Julia Simon ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und Franziska Melcher kümmert sich um die Kinder- und Jugendarbeit. Bislang war Jonas Koppitz Beisitzer, gehört aber seit Januar ebenfalls dem direkten Vorstand an.

„Hauptsächlich bespaßen wir die Kinder mit Spielen und Aktionen, damit sie mal in unsere Fußstapfen treten können. Weil wir früher als Kinder auch schon mit dabei waren“, erklärt Jonas Koppitz, Schüler der 12. Klasse am Gymnasium Bad Essen. Jannik Dehne, der im dritten Lehrjahr eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert, ist für alle externer Ansprechpartner und reserviert für verschiedene Aktionen wie Kinderprojekte oder diverse Treffen die Räume im Pfarrheim. Zudem ist er für Briefe und Mails zuständig, die beantwortet werden müssen.

Da zur Jugend über 80 Leute gehören, „haben wir keine Probleme, Ehrenamtliche zu finden“, sagt Dehne. Diese tolle Resonanz komme auch daher, „weil unsere Eltern schon dabei waren, uns hierher geschickt haben, sodass es immer weiter geht“, verdeutlicht Jonas mit ansteckendem Enthusiasmus. „Über die letzten Jahre, aber auch Jahrzehnte haben wir uns einen sehr guten Ruf erarbeitet“, meint Sebastian Melcher, der sich im dritten Lehrjahr zur Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik befindet, dass alle mit ganz viel Herzblut dabei sind.

Das jährliche Zeltlager

Schwerpunkt der KJO-Arbeit ist jedoch das jährliche Zeltlager, das in diesem Jahr in 56. Auflage im Juli bis Anfang August in Lotten Stadt Haselünne stattfindet. Mit der Organisation ist in erster Linie die Lagerleitung beschäftigt - ein Team aus neun Personen, darunter auch Gemeindereferentin Julia Kühling. „Dieses Team organisiert den Platz, legt die Termine für die ersten Kindertreffen fest. Aber die eigentlichen Zeltlagertermine werden immer in der großen Gruppe abgestimmt“, veranschaulicht Jannik Dehne.

Los geht es vom 9. bis 17. Juli für die Acht- bis Zwölfjährigen mit dem „Kleinen Lager“. „Für diese Altersgruppe gibt es dann die passenden Programmpunkte“, so Dehne. Im „Mittleren Lager“ – es findet vom 29. Juli bis 7. August statt – dürften sich die 13- bis 15-Jährigen schon frei bewegen. Im Schnupperlager, das vom 21. Juli bis 24. Juli für Kinder bis acht Jahre angeboten wird, werde versucht, „die Mädchen und Jungen ans Lager heranzuführen, damit sie erfahren können, wie es in solch einem Lager ist“, stellt der Vorsitzende dar. Um den Kontakt mit denjenigen aufrechtzuerhalten, „die damals schon mitgefahren sind“, gibt es ein Generationenlager ab 21 Jahre (25.-28. Juli).“

Alkoholfreie Cocktails

Zum Programm zählen an manchen Tagen zum Beispiel Stationsläufe und abends gibt es immer ein Lagerfeuer oder die spaßige Aktion „Schlag den Gruppenleiter“. Pro Lager wird zudem eine Messe angeboten. „Dazu kommt, wenn er es schafft, der Pastor; ansonsten Julia Kühling. Vor jeder Mahlzeit wird auch gebetet oder gesungen“, erläutert Sebastian Melcher, der weiter ergänzt: „Zum Bergfest gibt es stets Musik, es wird gefeiert und die Kinder können alkoholfreie Cocktails genießen.

Am letzten Tag bieten wir eine Abschiedsfeier an, die wir „Bunten Abend“ nennen. Da bereiten die Kinder etwas vor oder die Gruppenleiter haben etwas einstudiert, sodass jeder Spiele oder auch Sketche vorführt.“ Zu den Kindern und Jugendlichen würden viele Wiederholungstäter gehören, „die immer wieder mitfahren“, unterstreicht Jonas.

70 Helfer im Einsatz

Während der verschiedenen Zeltlager gibt es stets ein drei- bis vierköpfiges Kochteam. „Das sind Gruppenleiter, die extra dafür abgestellt werden, beziehungsweise sich freiwillig melden“, beschreibt Jannik Dehne, der hinzufügt: „Für alle Zeltlager sind insgesamt rund 70 Helfer im Einsatz.“ Wünsche für die diesjährigen Zeltlager? „Dass es vielleicht nicht ganz so heiß wird wie letztes Jahr, sondern dass es zwischendurch mal ein bisschen regnet, sodass wir auch ein Lagerfeuer machen können. Denn das war im letzten Jahr aufgrund der Trockenheit nicht möglich. Und dass wir krankheitsbedingt nicht ein Lager abbrechen müssen, was im „Mittleren Lager“ letzten Sommer der Fall war“, zählt das Trio auf.