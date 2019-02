Ostercappeln. Eine schwierige Aufgabe für die vierköpfige Jury in Ostercappeln. Sie musste nämlich die Sieger des Vorlesewettbewerbs an der Grundschule ermitteln. Alle zwei Jahre findet dieser Wettbewerb statt.

Am Ende des Vormittags war es dann aber geschafft und die Gewinner konnten Urkunden und Buchpräsente – gesponsert vom Geschäft Niemeyer am Kirchplatz – entgegennehmen.

"Es war wirklich knapp. Eigentlich haben alle Kinder gewonnen", so die Jury. Dem konnte Schulleiter Matthias Heinrich nur beipflichten. Es gehöre nämlich Mut dazu, um vorne auf der Bühne allein einen Text vorzutragen. Heinrich dankte der Jury, den Kolleginnen, die den Wettbewerb begleitet habe und den Eltern, die den "Taxibetrieb" zwischen Schwagstorf und Ostercappeln übernommen hatten, für den Einsatz.

Drei Jahrgangsstufen

Am Vorlesewettbewerb nehmen die zweite, dritte und vierte Jahrgangsstufe der Grundschule Ostercappeln-Schwagstorf teil. Das Finale fand in der Aula der Ostercappelner Schule statt. Zuvor wurden in den Grundschulklassen an beiden Standorten die Klassensieger ermittelt.

Wie funktioniert das? Die Mädchen und Jungen haben einen Text ihrer Wahl vorgelesen. Die Mitschüler in den Klassen bildeten die Jury und entschieden darüber, wer gewonnen hat. Zuvor wird eine Art Kriterienkatalog erarbeitet, der den Kindern bei der Bewertung half, erläutert Lehrerin Hilke Bluhm-Heggemann.

Im Finale waren die Kinder dann gleich zweimal gefordert. Zunächst stellten sie ihren Siegertext aus dem Klassenentscheid vor. Dann mussten die jungen Vorleser noch einen bislang unbekannten Text vortragen.