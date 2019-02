Spaß im Zeltlager ist unabhängig vom Alter. Die KJO bietet drei Freizeiten für verschiedene Altersgruppen an. Archivfoto: Steffen Meyer

Ostercappeln. Alljährlich in den Sommerferien lädt die Katholische Jugend Ostercappeln (KJO) Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an ihren Zeltlagern ein. In diesem Jahr werden die Zelte für einige Wochen in Lotten bei Haselünne aufgeschlagen, um dort die gemeinsame Freizeit zu verbringen, zu spielen, die Gegend zu erkunden, am Lagerfeuer zu sitzen – kurzum: um jede Menge Spaß zu haben.