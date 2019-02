Die alte Mädchenschule am Kirchplatz in Ostercappeln. Foto: Helge Holz

Ostercappeln. Im Ostercappelner Zentrum steht jetzt flächendeckend freies W-Lan zur Verfügung. Die entsprechenden Router wurden an 18 Standorten in der Ortsmitte in Geschäften von Mitgliedern der Standortinitiative "Ostercappelner Kaufhauses" sowie der „Alten Mädchenschule" installiert.