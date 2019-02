Schwagstorf. Ein Elferrat ausschließlich aus Frauen (wie ist da eigentlich die weibliche Form: Elfinnen?), ein Moderator in schwarzem Lack und eine Karnevalsfeier, die keine Sitzung, sondern viel eher eine „Stehung“ ist, weil das Publikum sowieso die meiste Zeit auf den Stühlen steht – das ist Gemeindekarneval in Schwagstorf.

Am Samstag waren die Narren wieder außer Rand und Band und ließen es (lady-)krachen, dass die (roten) Funken flogen. Einen gelungenen Einstand als neuer Moderator der Traditionsveranstaltung gab Nando Lübker, der außerdem noch bei der „Flirty Bauern Gülle GmbH“ und bei den „Rollos“ mit von der Partie war und sich auf der Bühne im Schwagstorfer Veranstaltungszentrum offensichtlich wie zu Hause fühlte.





Auf Temperatur halten

Das Programm, durch das er an diesem Abend führte, machte es ihm aber auch leicht: Tolle Tanzeinlagen, humoristische Hausmeister, bitterböse Bänkelsänger und ein komischer Kerle-Chor sorgten dafür, dass die Stimmung im Saal kochte – kontinuierlich auf Temperatur gehalten von den Musikern Hubert Riese, Thomas Meyer, Ulrich Vallo, Michael Birkemeier und Stefan Klöker.





Schon der Einzug des Elferrates, der in eine peppige Choreografie mündete, setzte Maßstäbe: „Die Elferräte in Cappeln und Venne haben jetzt ein Jahr Zeit, das zu toppen“, forderte Beate Marischen keck die Karnevalisten-Freunde heraus. Nach diesem verheißungsvollen Auftakt durfte sich das Publikum immer wieder an diesem Abend über „schwingende Hüften und fliegende Beine“ (Nando Lübker) freuen.





Ladykracher

Über den Auftritt der „Roten Funken“ des OKV zum Beispiel – mit einer begeisternden Solotänzerin Carina Seeger. Oder über die „Ladykracher“, die im Stewardessen-Dress „über den Wolken“ tanzten und den Moderator schwärmen ließen: „Hätte die Germania Fluggesellschaft solche Flugbegleiterinnen gehabt, wäre sie auch nicht pleite gegangen“.





Ebenfalls Rhythmus im Blut hatten die „Likörellis“, die sich von „It‘s raining men“ inspirieren ließen und Konfetti (!) regnen ließen. Und dann hielt auch noch die „Flirty Bauern Gülle GmbH“ als Schwagstorfer Variante von „Bauer sucht Frau“ für das Publikum einen Rückblick auf ihre besten Tanznummern der vergangenen zehn Jahre bereit.









Lachgarantie

Als Büttenredner hatte Florian Kockmeyer seinen großen Auftritt: Als Hausmeister „Kocki“ wusste er pikante Details aus dem Rathaus und der Gemeinde Ostercappeln zu berichten – ohne Gewähr, was den Wahrheitsgehalt anging, dafür aber mit umfassender Lachgarantie. Beim Auftritt von Thomas Wesner mit seiner „Luftnummer“ sah das schon anders aus: Der forderte mit seinem Lied über das ungleiche Paar Schwagstorf und Ostercappeln den Gästen aus Ostercappeln einiges ab. Aber die Narren aus dem Nachbarort bewiesen Humor und ließen sich vom Elferrat mit einem Likörchen trösten.





Wer nach so vielen Höhepunkten dachte, das bisherige Programm lasse sich gar nicht mehr toppen, der hatte sich getäuscht. „Die Taktlosen“ legten noch ein Schippe drauf und brachten mit Fetenhits wie „Cordula Grün“ oder „Es tut mir leid, Pocahontas“ den Saal zum Toben. Spätestens, als das Männerballett, die „Rollos“, auf der Bühne einen heißen Pole-Dance hinlegte, gab es kein Halten mehr. Die Narren standen auf den Stühlen, gröhlten, feuerten Applausraketen ab, sodass Beate Marischen sie – im doppelten Wortsinn - gar nicht mehr herunter bekam, um sich noch einmal bei allen Mitwirkenden und dem „genialen“ Publikum zu bedanken.