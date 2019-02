Verbreitet gut Laune: Mr. Speedfinger, Jürgen Adlung. Archivfoto: Christa Bechtel

Venne. Gemütlich ist es immer im Venner Mühlenkotten, doch am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr wird er so richtig gerockt. Dann gastieren dort Boogieman's Friend und heizen mit Rock'n Roll und Boogie Woogie so richtig ein.