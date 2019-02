Venne. Einen Menschen aus einem Moorgraben retten – oder vier Kühe aus einem Gülleschacht, das waren die Besonderheiten des vergangenen Jahres für die Venner Ortsfeuerwehr. Bei der Rückschau auf das Jahr 2018 zeigte sich indes, dass der wohl größte Teil der Arbeitsstunden für Wartungsarbeiten veranschlagt wurde. Und für Papierkram - denn bald braucht es ein neues Fahrzeug.

Fast vollständig war die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Venne am Freitagabend im “Volltreffer” zur diesjährigen Jahreshauptversammlung erschienen. Darüber freute sich Ortsbrandmeister Nils Abke bei der Begrüßung. Außerdem hieß er die Kameraden der Altersabteilung sowie als Gäste Bürgermeister Rainer Ellermann, Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer sowie Gemeindebrandmeister Olaf Meyer willkommen. Auf der Tagesordnung standen Berichte, Wahlen zum Kommando und Beförderungen.



31 Einsätze - inklusive einer Dekontamination

Laut Jahresbericht des Ortsbrandmeisters verfügte die Wehr zum Ende des Jahres 2018 über 42 aktive Mitglieder, deren Durchschnittsalter 35,8 Jahre betrug. 11 Kameraden bilden die Altersabteilung. Die Wehr rückte zu insgesamt 31 Einsätzen aus, darunter 17 Brände, 13 Hilfeleistungen und ein so genannter Dekon-Einsatz, also einer zur "Dekontamination". Auch ungewöhnliche Einsatzlagen bewältigten die Feuerwehrkräfte: Rettung einer Person aus einem Moorgraben sowie die Rettung von vier Kühen aus einem Gülleschacht. Die Beseitigung von Sturmschäden oder Betriebsstoffen nach Unfällen sowie das Löschen von Flächenbränden galten als Standardeinsätze. Die höchste Einsatzdichte wurde Ende Juni/Anfang Juli mit 11 Einsätzen an nur 9 Tagen verzeichnet.

Neues Fahrzeug nicht vor 2020

Alle Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgänge hatten zum Ziel, Einsatzregeln und Routineabläufe zu üben und zu beherrschen, aber auch neue Inhalte zu erschließen. “Einen erheblicher Zeitaufwand erforderte die Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Löschgruppenfahrzeugs”, sagte Abke. Mit der Auslieferung des neuen Fahrzeugs ist frühestens im Frühjahr 2020 zu rechnen.





Im Rahmen der Brandschutzerziehung wurden Kindergarten und Grundschule aufgesucht. Auch der Kontakt zu der Konfirmandengruppe wurde wie in den Vorjahren aufgebaut. Etliche Stunden fielen für Wartungs- und Pflegearbeiten an. “Für die Kernaufgaben der Venner Feuerwehr wurden 4200 Stunden Arbeit geleistet”, bilanzierte der Ortsbrandmeister. 900 Stunden wurden zusätzlich für die Unterstützung zahlreicher Veranstaltungen in Ortschaft und Gemeinde aufgebracht.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Rainer Ellermann den Feuerwehrkräften für die gute, intensive und vertrauenvolle Zusammenarbeit. Er würdigte das ehrenamtliche Engagement, das für die Gemeinde unverzichtbar sei. Eine glückliche Hand bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben und unfallfreie Einsätze wünschte er den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Venne.



Besondere Herausforderung: Der Häcker-Megabau

Dem Dank für die geleistete Arbeit schloss sich auch Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer an. „Ihr seid ein belebender Aktivposten unserer Dorfgemeinschaft”, sagte Ballmeyer anerkennend. Ausdrücklich lobte er die hervorragende Zusammenarbeit mit den Venner Vereinen. Ballmeyer betonte, dass die geplante und schon angelaufene Ansiedlung der Firma Häcker auch für die Feuerwehr eine Herausforderung hinsichtlich des Brandschutzes darstelle.

Gemeindebrandmeister Olaf Meyer dankte nach einem kurzen Überblick über das Einsatzgeschehen auf Gemeindegebene den Venner Feuerwehrkräften für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Benjamin Laumerich berichtete über die Aktivitäten der Ortsgruppe Venne in der Gemeindejugendfeuerwehr. Er dankte Volker Schröder, der vor 19 Jahren die Jugendfeuerwehr mit gegründet und sich seitdem als Ortsjugendwart um den Feuerwehrnachwuchs gekümmert hatte.

157 Fördermitglieder spendeten Geld

Heinfried Probst konnte vermelden, dass 157 Personen als fördernde Mitglieder einen nicht unwesentlichen finanziellen Beitrag zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen beigesteuert hätten. Henrik Kettler gab Informationen über Einsätze, Dienste und Ausbildungsveranstaltungen der Dekon-Gruppe, einer Einheit innerhalb des Fachzuges Umwelt der Kreisfeuerwehr Osnabrück.

Bevor die Wahlen zum Kommando abgehalten wurden, dankte der Ortsbrandmeister drei Kameraden, die jahrelang zuverlässig ihre Aufgaben erfüllt hatten und für eine neue Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung standen: Karsten Heeke als Gerätewart, Ansgar Kröger als Sicherheitsbeauftragter und Uwe Schröder als Kassenwart. Zügig und ohne Gegenstimmen wurden die Wahlen durchgeführt: Michael Strunk wurde durch Wiederwahl im Amt als Schriftführer bestätigt, neuer Kassenwart ist André Janßen, neuer Gerätewart Torben Probst, neuer Sicherheitsbeauftragter Eike Meier. Volker Schröder wurde zum Kassenprüfer gewählt.

Befördert wurden Moritz Fink und Chris Thüne zum Feuerwehrmann, Guy Hofmann und Christian Schröder zum Oberfeuerwehrmann, Inga Joerges zur Oberfeuerwehrfrau und Stefanie Probst zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau.