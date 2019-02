Ostercappeln. Der zehnte Wittlager Ehrenamtstag findet am Samstag, 23. Februar 2019, von 10 bis 16.30 Uhr in den Räumen der Ludwig-Windthorst-Oberschule Ostercappeln statt.

Eine Reihe von Workshops wird an diesem Tag angeboten. Einer der Workshops befasst sich mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Ausland. Etwas von der Welt sehen und dabei auch noch Gutes tun: Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Ausland macht es möglich. Carolin Beer (Peru) und Nora Kalmey (Ghana) haben diesen Schritt gewagt und werden von den Erfahrungen in Peru und in Ghana berichten. Diakon Andreas Rohdenburg von der evangelischen Kirchengemeinde Lintorf wird über ein Hilfsprojekt in Armenien berichten.

Anmeldungen

Den Flyer mit sämtlichen Workshops finden Interessierte auch auf der Homepage der Gemeinde Bad Essen www.badessen.de.



Anmeldungen sind möglich per Post mit dem Teilnahmeabschnitt im Flyer oder per Telefon 05472 4043725 oder per E-Mail an larsherrmann@kinderhaus-wittlagerland.de.