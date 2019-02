Ostercappeln. Auf das Ehrenamt wurde Ronald Bornemann besonders in Ostercappeln aufmerksam. Denn im März 2012 fragte man den gebürtigen Delmenhorster, ob er das Amt des Vorsitzenden des Verschönerungsvereins Ostercappeln übernehmen würde. Darüber war er zwar als nicht Ortsansässiger überrascht, stimmte aber freudig zu.

Seitdem ist Ronald Bornemann verantwortlich für circa 300 Mitglieder. „Wir haben als Verein das Ziel, unsere ‚Dorfschöne im Wiehengebirge schön zu halten‘. Das ist nicht ganz einfach, da die Gemeinde immer weniger Personal hat, um den Bauhof ‚Schönarbeit‘ leisten zu lassen. Also machen wir das“, erläutert der frühere Polizeibeamte. Dazu gehöre beispielsweise das Säubern von Wegen, Plätzen bis zum Ast weg sägen oder das Rasenmähen, zählt der Ruheständler nur einige Arbeiten auf. Herz und Hand und damit der Schwerpunkt des Vereins sei der 13-köpfige Handwerkertrupp.

Tages- statt Mehrtagesfahrten

„Das Schöne daran ist: Nachdem wir uns im Sommer jede Woche zwei Stunden getroffen und gearbeitet haben, gibt es immer ein Frühstück. Wo gibt es das schon, dass man im Ehrenamt arbeitet und jedes Mal ein Frühstück bekommt?“, meint Bornemann strahlend. Zudem baue man Schutzhütten, „damit die Wanderer, die von außerhalb kommen, geschützt werden. Die größte Arbeit, aber eigentlich auch die langweiligste ist, vor dem Computer zu sitzen, um Informationen zu verarbeiten“, erklärt der Vater von drei erwachsenen Kindern und Opa von zwei Enkelkindern, der diese Flut sichten und überlegen muss, was er weitergibt.

Des Weiteren würde man Wanderungen oder Radfahren anbieten. „Das wird jedoch immer weniger, da wir alle älter werden.“ Früher habe es sogar Mehrtagesfahrten wie nach Rostock oder Dresden gegeben. „Leider sind immer weniger gefahren, sodass es nur noch Tagesfahrten gibt“, verdeutlicht der 66-Jährige.

Der Handwerkertrupp

Zu seinen weiteren Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Jahreshauptversammlungen, Adventsfeiern sowie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. „Es sind viele Sachen, die man einfach organisieren muss. Aber auch den Leuten Wertschätzung entgegen bringen, indem man sie einfach mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen mal in den Arm nimmt. Also – ich denke jeden Tag an meinen Verein“, betont Ronald Bornemann lächelnd. Sehr unterschiedlich seien die Tätigkeiten des Handwerkertrupps mit Chef Kurt Neuenfeldt an der Spitze. „Der eine kümmert sich um Vogelkästen, der nächste sagt ‚Ich mache die Beschriftung der Wanderwege‘, ein anderer ‚Ich mähe gerne Rasen‘. Wir sind immer zu zweit unterwegs, wegen der Sicherheit“, listet der Vorsitzende auf. Zum Beispiel habe man jetzt auch die Pflegearbeiten beim „Nüller Busch“ übernommen.

Ehrenamtliche finden

Gelingt es für diese Aufgaben noch ausreichend Ehrenamtliche zu finden? „Nein“, antwortet Bornemann spontan, der es schade findet, „dass viele unseren Verschönerungsverein nicht mal kennen.“ Inzwischen gebe es sogar einen Vereinsflyer. „Wenn das Baugebiet an der Venner Straße fertig ist, wo über 40 Einheiten hinkommen, wollen wir in jeden Briefkasten einen Flyer werfen“, geht der Wahl-Ostercappelner auf das Thema „Werbung“ ein, der hofft, dass dadurch auch junge Menschen den Weg in den Verein finden.

2018 wurden vom Verschönerungsverein zwei große Projekte abgeschlossen: Der Bau der Schutzhütte am Windthorst-Parkplatz sowie die Umstellung des Vereinsbeitrages auf Sepa. Der Beitrag pro Jahr beträgt sechs Euro, „die bislang durch 12 Boten bar kassiert wurden“, schildert der Naturliebhaber. Sehr ärgerlich sei letztes Jahr die neue Datenschutzgrundverordnung gewesen. „Das ist zwar gut. Aber bedacht wurde nicht, was auf solch einen kleinen Verein wie hier in Ostercappeln an Arbeit zukommt. Das ging wochenlang hin und her und haben massenweise Informationen bekommen. Ich habe bestimmt 300 Seiten ausgedruckt. Es hat lange gedauert, bis wir einigermaßen klar kamen. Wir können nur froh sein, dass wir keinen Internetauftritt haben, denn sonst hätten wir richtig Probleme gehabt“, weiß Bornemann.



Anzeige Anzeige

Ein Erlebnis ist dem Verschönerungsvereinsvorsitzenden besonders haften geblieben. „Ich bin 2012 zum Vorsitzenden gewählt worden und wir haben in dem Jahr eine Mehrtagesfahrt nach Süddeutschland unternommen. Ich kannte die Menschen im Verein nicht, die Umstände nicht, bin sozusagen ins kalte Wasser hineingeworfen worden. Nach den Tagen und der großen Vorbereitung hat man mir gesagt, dass das eine tolle Fahrt gewesen ist.“ Seitdem weiß Ronald Bornemann, dass man als Vorsitzender sowohl Freude, manchmal auch Unmut erlebt.

Gemeinde und Ortsrat

„Es ist Freude, weil man mit vielen Leuten spricht, die man normalerweise gar nicht ansprechen würde. Eine besondere Freude für mich ist, dass unser Bürgermeister Rainer Ellermann für mich jederzeit ein Ansprechpartner ist. Er nimmt sich Zeit – und er hilft sogar. Genauso sind seine Mitarbeiter auch“, akzentuiert der Vorsitzende, dass es von Seiten der Gemeinde und dem Ortsrat immer eine Hilfestellung für den Verein gibt, für den er sich wünscht: „Dass er noch viele Jahre im Vereinsregister eingetragen ist.“

Bornemanns Appell an die Bevölkerung: „Dass sie bei uns Mitglied werden, da wir jeder Euro wirksam ist. Oder mich einfach ansprechen, wenn man mithelfen möchte.“