Vennermoor. Eigentlich sollte die 60. Galasitzung der Karnevalsabteilung des TSV Venne im Gasthaus Beinker ja um 18.41 Uhr beginnen: In der fünften Jahreszeit dürfe es schließlich auch einmal eine etwas schrägere Anfangszeit sein, meinte Sitzungspräsident Jürgen „Pucky“ Ahlbrand.

Aber die Venner Jecken konnten es einfach nicht abwarten: Schon 10 Minuten früher setzte sich Benjamin Schrul ans Keyboard, stimmte „Kornblumenblau“ an und die Gäste schunkelten sich warm für einen langen, lustigen Abend: "Venne Helau!" Das gut gelaunte Prinzenpaar Ralf I. und Vanessa I. Kintzel inmitten seines Elferrats regierte an diesem Abend ein sehr buntes und amüsierwilliges Völkchen und das „Protokoll“ war gespickt mit vielen karnevalistischen Höhepunkten.

Rheinisch-Wittlager Frohsinn und ausgelassenes Feiern – „das gibt‘s auch hier in Venne – vom Berge bis zum Moor“ sangen Christine Gerlach und Horst-Dieter Oelmann im „Venner Lied“.









Damit war schon einmal die Richtung für die folgenden Stunden vorgegeben. Sitzungspräsident Ahlbrand hatte ordentlich zu tun, all die Lieblichkeiten und Tollitäten zu begrüßen, die sich zur Traditionsveranstaltung eingefunden hatten: das Venner Prinzenpaar natürlich und das Kinderprinzenpaar Johanna I. und Connor I., aber auch den Stadtprinzen Michael II. mit seinem Gefolge. Der erläuterte noch einmal, worauf man auf Anhieb erkennt, dass wieder Karneval ist: „Wenn Polizisten sich betrinken, Elfen nach Weinbrand stinken, Engel laut und ruppig fluchen, schöne Prinzen Hexen suchen“.

Wenn Donald Trump Opernarien singt, hätte er noch hinzufügen können. Denn in die Rolle des US-Präsidenten war an diesem Abend – mit unverwechselbarer Haarpracht und amerikanischem Akzent – Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer geschlüpft. Bevor er den Venner Schlüssel an Prinz Ralf übergab, lud er ihn noch zu einem komischen Duett der „zwei Tenöre“ ein und gab mit ihm „O sole mio“ zum Besten.









Dann ging es Schlag auf Schlag: Büttenreden und Showtanz, Stimmungslieder und Sketche wechselten sich ab und immer wieder feuerten die Feiernden Konfetti-Kanonen und Applaus-Raketen ab. „Strippe“ Dietmar Schrul nahm in der Bütt ausgewählte TSV-Mitglieder aufs Korn und verschonte auch den Sitzungspräsidenten nicht – der sich allerdings gleich revanchierte.

Das Leben ist Übergeben

Giuseppina Hinnenkamp legte eine bravouröse Bühnenpremiere beim Venner Karneval hin und wurde für ihre heitere Schweiz-Kunde vom Publikum begeistert gefeiert. Benjamin Schrul und die Betreuerinnen des Kinderkarnevals hatten einen sehr anschaulichen Sketch einstudiert, in dem es um das unterschiedlichen Dusch-Verhalten von Frauen und Männern ging. Und „Frieda und Paula“ alias Kerstin Joerges und Sandra Ballmeyer hatten mit ihren Sticheleien und rustikaler Alltags-Philosophie („Das Leben ist ein Geben und Nehmen – mal übernimmt man sich, mal übergibt man sich“) von Anfang an die Lacher auf ihrer Seite.













Bei den Showtanzvorführungen wurde ebenfalls Abwechslung großgeschrieben. Die Teenie-Garde und die große Garde begeisterten mit tollen Kostümen und ansprechenden Choreografien, die teilweise schon akrobatische Elemente zu bieten hatten. Der gelungene Auftritt von „Just for Magic“ entführte tänzerisch in die Welt des Orients und das Männerballett „Nur Die“ machte es mit Schwarzlicht erst einmal spannend, bevor es zur Musik von Britney Spears rockte – ein Muster an „Grazie, Stolz und Eleganz“, wie Pucky Ahlbrand schmunzelnd lobte.





Ein Chor im Moor

Kein Karneval ohne Gesang. Das Singen übernahmen von der Bühne aus die „Sechsy Singers“ und „Bennie und Co.“, aber im Grunde waren alle Besucher der Galasitzung ein großer Chor, denn bei bekannten Stimmungs- und Karnevalsliedern stimmte ohnehin der ganze Saal mit ein – Schunkeln und Polonaise eingeschlossen.









Und eine Saalwette gab es auch noch, bei der diesmal der Reit- und Fahrverein Venne herausgefordert war. Zur Musik „Das Rote Pferd“ mussten sie Kartoffeln (als symbolische Pferdeäpfel) in einen Eimer befördern und dabei einige Sondervorschriften beachten. Das gelang ohne Problem, so dass nun wohl bald die Karnevalsabteilung ihre Wettschuld einlösen und beim nächsten Turnier echte Pferdeäpfel einsammeln muss.



Nach dem großen Finale, zu dem alle Mitwirkenden noch einmal auf die Bühne kamen, war zwar das bunte Programm, nicht aber die Feier zu Ende. Das Fazit für alle Beteiligten? Na klar: „Das Schönste, was ich kenne, ist der Karneval in Venne.“ Und an diesem Satz ist kein Buchstabe übertrieben.