Ostercappeln. Zum Affentanz laden die DJs "Funky Monkeys" am kommenden Samstag, 16. Februar, ins Schützenhaus in Ostercappeln. Sie wollen musikalisch eine Mischung aus Szeneclub und Schützenfest bieten und sich im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen machen.

Nach den erfolgreichen Affentanz-Partys im vergangenen Jahr in Bad Essen und im Freibad in Bohmte legen die DJs aus der Region nun in Ostercappeln auf. Felix Grotegeers, der aus Bohmte kommt und nun in Ostercappeln wohnt, und der Oldenburger Florian Blank sind zusammen die „Funky Monkeys“.

Angefangen haben sie wie die meisten DJs auf Landjugendfeten oder Abibällen. "Wir haben schon einiges gemacht, aber uns hat immer irgendetwas nicht gepasst: Mal war die Location nicht cool, mal die Getränke oder die Preise", sagt Felix Grotegeers im Gespräch mit unserer Redaktion.



Sie wollten etwas eigenes schaffen, setzten sich mit Freunden zusammen und erschufen den "Affentanz". "Das klingt so kindisch, dass es gut ist", so der 27-Jährige und lacht.



Affen verteilen Schnaps

Ihre Partys sind "auf keinen Fall eine Flatrate-Sauf-Party, sondern etwas hochwertiges", betont Grotegeers und so sei jeder aus dem Veranstaltungsteam mit 100 Prozent Leidenschaft beim Affentanz dabei. Passend zum Thema dekorieren sie die Schützenhalle als Dschungel, auf der Getränkeliste steht unter anderem der Bananencocktail und selbst auf der Toilette zieht sich der rote Faden durch: Aus kleinen Boxen hört der Besucher Blätterrauschen.

Zwei oder drei Leute stecken am Partyabend in Affenkostümen. Sie empfangen die Gäste und verteilen Schnaps. Grotegeers sagt:

Wir machen uns zum Affen und animieren die Gäste mit Leidenschaft.

Die beiden Funky Monkeys hatten auch einmal selbst überlegt, im Affenkostüm Musik aufzulegen, aber "nach zwei Stunden fühlt man sich wie in einer Sauna. Das ist zum Arbeiten nicht geeignet."

Anzeige Anzeige

Von Electro bis Ballermann-Hits

Und welche Musik gibt es am Wochenende? "Wir selbst hören gerne House und Electro, aber wir bieten eine musikalische Vielfalt. Meistens muss man sich entscheiden: Entweder Szeneclub oder Schützenfest. Wir verbinden beides. Wir spielen auch mal eine halbe Stunde Electro und hauen dann Wolfgang Petry raus", so Grotegeers. Die Gäste feiern das. Am Samstag werden außerdem sowohl 90er Partymusik als auch Ballermann-Hits gespielt.



Für die Feier im Schützenhaus "Halle auf dem Berge" sind bereits über hundert Karten verkauft. Platz ist noch für rund 50 "Bananausen", wie die Veranstalter sagen. Eintrittskarten können für acht Euro im Gasthaus Wortmann gekauft werden.

Open-Air-Party im Sommer

Der Affentanz werde im Sommer draußen stattfinden und wohl erneut im Bohmter Freibad. "Wir wollen lokal bleiben", sagt Grotegeers, der zwar gerne eine Partyreihe macht, aber den Affentanz bei zwei Feiern pro Jahr in der Region Bohmte belassen will. Schließlich sind die Partys Hobby. "Im echten Leben" ist Grotegeers KFZ-Mechatronikmeister. Für eine Veranstaltung investieren er und sein Team rund 200 bis 300 Stunden in ihrer Freizeit. "Wir wollen die gleiche Qualität, aber immer etwas anderes bieten." Keine Party soll der anderen gleichen.



Sorry: In einer vorherigen Version ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir hatten geschrieben, dass die Veranstaltung im Gasthaus Wortmann stattfindet. Sie wird aber am Samstag in der Schützenhalle am Ascheplatz in Ostercappeln veranstaltet. Lediglich Karten können im Gasthaus Wortmann gekauft werden.