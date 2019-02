Rödinghausen/Venne. Der Küchenhersteller Häcker hat für bestimmte Produktionsbereiche am Standort in Rödinghausen für die Monate Februar und März einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt.

Dies bestätigte Karsten Bäumer, Leiter Kommunikation bei Häcker Küchen, am Freitag auf Anfrage. Aktuell sind die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit tätig und „wir versuchen Kurzarbeit nicht anzumelden“, so Bäumer. Das Unternehmen begründet die Maßnahme mit dem konjunkturbedingt geringeren Auftragseingang zu Jahresbeginn. In Ostwestfalen-Lippe haben aktuell mehr als 20 Unternehmen der Möbelindustrie Kurzarbeit angemeldet.

Mit Blick auf die neu eingestellten Kollegen für das Werk in Venne sagt er:

„Wir haben auch eine soziale Verantwortung, die Mitarbeiter nicht zu entlassen und das Personal in die verschiedenen Bereiche einzuarbeiten.“





Neben den neuen Mitarbeitern, die derzeit im Hauptwerk in Rödinghausen arbeiten, und perspektivisch in Venne, werde auch vorhandenes Personal angesprochen und gefragt, ob sie beruflich in das Venner Werk ziehen möchten.



Nr. 3 in Deutschland

Die Häcker Küchen GmbH & Co KG ist der drittgrößte Küchenmöbelhersteller Deutschlands und größter Arbeitgeber in Rödinghausen. Der Häcker-Neubau in Venne ist die größte Investition der Unternehmensgeschichte. In Venne wird ein „dreistelliger Millionenbetrag“ investiert, es entstehen rund 450 Arbeitsplätze, die Häcker Küchen bereits jetzt sukzessive besetzt. Die Inbetriebnahme des neuen Werks an der B 218 ist für Herbst 2020 geplant. Auf dem Gelände sind schon erste Fortschritte des Werkbaus zu sehen.

Häcker Küchen wurde von Herman Häcker 1898 gegründet und von Friedrich Häcker weitergeführt. Der Grundstein für die Serienfertigung von Küchen wurde von Horst Finkemeier 1965 gelegt. Häcker Küchen ist ein Familienunternehmen mit einen Umsatz von 553 Millionen Euro (2017), das heute von Jochen Finkemeier und seinem Team geführt wird.