Die Tanzgruppe "Just for Fun" bei ihrem Auftritt 2018 im Saal Beinker. Foto: Stefan Gelhot

Vennermoor. Beim Karneval des TSV Venne geht die Post so richtig ab. Davon können sich die Besucher der ersten Galasitzung des TSV am Samstag, 9. Februar, überzeugen. Um 18.41 Uhr beginnt das mehrstündige Programm im Saal Beinker in Vennermoor.