Venne. Der Treffpunkt Venne greift den neuen Trend "Silent Disco" auf und der funktioniert so: Jeder Partygänger bekommt einen Kopfhörer und kann selbst zwischen drei Kanälen sein liebsten Partylied wählen und trotz verschiedener Musik gemeinsam feiern.

"Die Idee kam von einer Jugendlichen, die selbst mal auf einer Kopfhörerparty war. Sie war begeistert davon, dass Menschen mit unterschiedlichem Musikgeschmack gemeinsam feiern können. Und wenn man die Kopfhörer abnimmt, kann man sich noch gut unterhalten", sagt Daniela Staufer, Jugendpflegerin in Ostercappeln.

Keine Ruhestörung

Die erste "Silent Disco" erwartet junge Besucher ab 13 Jahren am Freitag, 15. Februar, von 18 bis 21:30 Uhr im Treffpunkt Venne, Hauptstraße 27. Das neue Veranstaltungsevent funktioniert nach dem Motto „Innen genialer Sound, aber außen Psst!“. Man setzt sich einen Kopfhörer auf, wählt aus drei Kanälen die persönliche Musikrichtung und los geht die Party.

Jeder Musikkanal lässt die Kopfhörer in einer anderen Farbe leuchten und die Menschen in einem für Zuschauer stillen Raum tanzen. Wer sich also zwischendrin unterhalten möchte, legt den Kopfhörer einfach kurz zur Seite. Dank der Kopfhörer ist Ärger wegen Ruhestörung eher ausgeschlossen.

Das Konzept der "Silent Disco" gibt es schon seit mehr als einem Jahrzehnt, aber erst in den vergangenen Jahren wird es vor allem in großen Städten wie Hamburg regelmäßig veranstaltet.

Jeden dritten Freitag

Schon seit mehreren Jahren werden die Räumlichkeiten in der Hauptstraße 27 für den Offenen Treff, Kreativangebote, Ferienprogramm und ein wöchentliches, buntes Programm für Kinder von der 2. bis 5. Klasse genutzt. "Jetzt soll es jeden dritten Freitag im Monat von 19 bis 21:30 Uhr auch eine Öffnungszeit für alle Jugendliche ab 13 Jahren unabhängig von der Konfession geben und das neue Angebot mit der Silent Disco einen feierlichen Auftakt erhalten", so Staufer. Wenn die Kopfhörerparty gut ankomme, werde sie vielleicht wiederholt. Hinter dem zukünftigen Treff am Freitag steht eine Kooperation zwischen der Evangelischen Jugendarbeit mit dem Jugendmitarbeiter-Kreis (JUMI-Team) und der kommunalen Jugendpflege Ostercappeln.



Engagierte Jugendliche

Die Jugendlichen aus dem JUMI-Team, von denen deutlich der Wunsch nach einer solchen regelmäßigen Treffmöglichkeit geäußert wurde, werden zukünftig auch das Programm vom Singstar-Turnier bis zur Spiele-Session mitgestalten und -betreuen. Sie sind es auch, die Besuchern der Silent Disco die Kopfhörer aushändigen und alkoholfreie Cocktails mixen werden.