Zur beliebten „Abendmusik“ in Ostercappeln sind stets zahlreiche kleine und große Interpreten im Einsatz. Foto: Christa Bechtel

Ostercappeln. In diesem Jahr laden die Blockflöten- und Klavierschüler sowie das Blockflöten-Ensemble der Kreismusikschule in Ostercappeln unter der Leitung von Rüdiger Bol und Frauke Staupendahl wieder zur beliebten „Abendmusik“ in die Kirche St. Lambertus ein. Sie findet am Sonntag, 17. Februar, statt. Beginn ist um 17 Uhr.