Ostercappeln. Seit elf Jahren arbeitet Rolf Bringewatt als Recyclinghofmitarbeiter bei der Awigo. Auf dem Hof in Ostercappeln hat der 54-jährige Bissendorfer schon einiges erlebt. Im Interview erzählt er von kuriosen Dingen, die abgegeben werden, einem versteckten Sack voll Geld und einer Müllkiste, die bei ihm zuhause steht.

Was sind Ihre Aufgaben?



Ich nehme die Abfälle an und berechne sie. Dann sage ich den Kunden, wo sie sie zusortieren müssen und weise ihnen den passenden Container zu.

Was für kuriose Gegenstände haben Kunden hier schon abgegeben?

Da gibt es einige (lacht). Wir hatten hier schon alles von der Gummipuppe bis zum medizinischen Skelett. Man kommt oft mit den Menschen ins Gespräch. Meist steckt eine Geschichte hinter den Dingen, die abgegeben werden.

Was denn zum Beispiel?

Manche müssen die Wohnung der Schwiegermutter ausräumen, andere entsorgen ihre Büchersammlung, weil sie doch nicht in die neue Wohnung passt, obwohl sie ja eigentlich keine Bücher wegschmeißen. Und manchmal bringen Kunden auch Eingemachtes her, das die Mutter gemacht hat und schon Jahre im Keller stand.

Welche Begegnung mit Kunden ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Da gibt es viele Kleinigkeiten. Ein Kollege erzählte zum Beispiel mal, wie er eine Jukebox mit dem Bagger hochgehoben hat. Der Kunde stand daneben, weil er sich verabschieden wollte. Er hatte der Musikbox sogar einen Namen gegeben. Und als der Kollege sie hochhob, fiel ein Beutel mit Kleingeld heraus. Den hatte da wohl mal jemand versteckt.

Wurde auch schon mal etwas abgegeben, was Sie selbst gerne mit nach Hause genommen hätten?

Wir dürfen hier nichts mitnehmen. Was mich ärgert ist, wie viel Neuware hier abgegeben wird. Zum Teil noch original verpackte E-Geräte, die noch nie benutzt worden sind. Sie werden nicht mehr benötigt oder standen schon jahrelang in der Ecke rum. Das kommt regelmäßig vor.

Und das landet dann einfach auf dem Müll, ohne dass Sie da etwas machen können?

Wir planen, mit dem Reparaturtreff hier vor Ort zusammenzuarbeiten, damit intakte Elektrokleingeräte wiederverwertet werden können. Spielsachen arbeiten wir schon auf und geben sie an sozial Bedürftige weiter. Alle anderen Dinge geben wir in die Verwertung – vieles lässt sich ja recyceln oder wiederverwenden. Streng genommen sollte man gar nicht mehr von Müll sprechen, sondern besser von Wertstoffen, die man bei uns abgibt.

Wollen manchmal auch Kunden etwas mitnehmen, was andere abgegeben haben?

Schon, aber wir dürfen ihnen nichts mitgeben. Nichtmal ein Ersatzteil für die Waschmaschine. Wenn wir das anfangen würden, hätten wir bald einen lebhaften Handel hier.

Wie oft versuchen Kunden denn, Ihnen etwas unterzuschmuggeln?



Meistens sehen wir schon bei der Eingangskontrolle, dass sie etwas dabei haben, was wir nicht annehmen dürfen. Aber es kommt auch vor, dass wir später in einem Container etwas finden, was der Kunde nicht angegeben hat. Die Leute schmeißen ihren Abfall in kleine Container und wir laden den Inhalt dann in größere um und sortieren noch mal nach. Da findet man dann zum Beispiel schon mal einen Kanister Öl. Die Kunden parken beim Ausladen dann schon so, dass wir nicht mitbekommen, was sie entsorgen. Aber meist stellen sie diese Sachen dann so hin, dass wir sie auch finden. Vielen ist gar nicht klar, was sie nicht abgeben dürfen.

Was müssen Sie den Kunden denn wieder mit nach Hause geben, wenn Sie es bei der Eingangskontrolle entdecken?

Wir dürfen keine Gefahrstoffe oder Sonderabfälle annehmen. Die Kunden bedauern das dann immer, weil sie nicht wissen, wo sie es los werden sollen. Wir zeigen ihnen dann auf, wo das geht.

Und was darf man denn bei Ihnen abgeben?

Alles, was kein Gefahrgut oder Gefahrstoff ist. Bau- und Abbruchabfälle, Restabfall, Sperrmüll, Altholz, asbesthaltige Abfälle, Bauschutt und Grünabfälle nehmen wir gegen Gebühr an, Elektroschrott, Metallschrott, Altpapier und Kunststoff kostenlos. Trotzdem laden die Leute noch mit einem schlechten Gewissen Dinge im Wald ab, die sie bei uns kostenlos loswerden können. Das passiert oft unwissend. Obwohl wir schon seit fast acht Jahren an diesem Standort sind, wissen das viele nicht.

Haben Sie auch Stammkunden?



Ja (lacht). Fast ein Drittel der Leute ist hier mehr als bekannt. Gerade samstags kann man die Uhr danach stellen. Da weiß man immer, wer wann kommt.

Wer gehört zu diesen Stammkunden?

Das sind private Kunden, aber auch gewerbliche. Zum Beispiel die Handwerker, die zu Feierabend ihren Bulli leer räumen wollen, oder die Gärtner, die auch jeden Tag kommen. Bei manchen Privatleuten weiß man auch gleich, was für ein Projekt sie gerade haben und in welchem Abschnitt sie sich befinden. Im Sommer kommen viele Leute samstags um viertel vor eins noch schnell bevor wir schließen, nachdem sie ihren Rasen gemäht haben.

Wann ist am meisten los?

Freitagnachmittags und samstags. Von Dezember bis Februar ist es immer ruhiger. Ab März, wenn die Gartensaison startet, geht es wieder los. Das Wetter ist der Taktgeber.

Sie machen diesen Job seit elf Jahren. Hat sich in der Zeit etwas verändert?

Das Sortieren wird jedes Jahr detaillierter. Es wird immer mehr getrennt im Sinne höherer Recyclingquoten.

Noch eine private Frage zum Abschluss: Jeder hat doch zuhause eine kleine Kiste mit Dingen stehen, die er immer schon entsorgen wollte. Sie auch?

Ja (lacht). Der eine Beutel mit Altkleidern steht schon seit einer Woche an der Haustür. Morgens vergisst man das schnell...