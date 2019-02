Foto: Lüke

Venne. Im Gewerbegebiet an der Bundesstraße 218 in Venne wird von morgens bis in den späten Abend hinein gearbeitet. Auf der Fläche von mehr als 20 Hektar errichtet die Firma Häcker Küchen mit Sitz in Rödinghausen eine neue Produktionsstätte – die größte Investition in der Unternehmensgeschichte.