Jeremy Spencer ist ein Virtuose auf der Geige, Eoin Duignan (von links) hat neben der Low Whistle auch die Uilleann Pipes, den irischen Dudelsack, dabei. Matthias Kießling spielt Gitarre und singt. Foto: PR/Matthias

Venne. Drei Meister ihres Faches treffen sich zum gemeinsamen Musizieren am Samstag, 23. Februar 2019, ab 20 Uhr im Gasthaus Linnenschmidt in Venne. Der Name der Gruppe „Éist“ bedeutet: „Hör zu!“ und steht als Motto für das Konzert, zu dem der Venner Folkfrühlingverein einlädt.