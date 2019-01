Favoritensieg bei Playstation-Turnier in Ostercappeln MEC öffnen

Ungeschlagen im gesamten Playstation-Turnier blieb der Sieger Hergen (obere Reihe, Dritter von links) auf Rang zwei Manuel (obere Reihe, Zweiter von links). Der dritte Platz ging an Ahmet aus Ostercappeln (rechts). Foto: Norbert Schulte

Ostercappeln. Nur selten sieht man bei den heutigen Fußballspielen so spannende Spiele und so zahlreiche sehenswerte Tore wie beim Playstation-Turnier der FIFA Liga Wittlager Land. Als „Stadion“ diente der Jugendtreff JIM in Ostercappeln.