Ostercappeln. Das Rathaus Ostercappeln soll erweitert werden. Geplant ist, im Herbst dieses Jahres mit den ersten Arbeiten zu beginnen. Das gesamte Vorhaben soll bis zum Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Die Gemeinde rechnet mit Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Planungsleistungen. Die Architekten- und Ingenieurleistungen werden in nächster Zeit vergeben. „Aufgrund der Höhe der zu erwartenden Kosten ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen erforderlich. Diese Ausschreibung wird gerade vorbereitet und unter Einbindung der Zentralen Vergabestelle des Landkreises Osnabrück erfolgen“, so Bürgermeister Rainer Ellermann.

Die Planungsleistungen

Um das Projekt bis Frühjahr 2021 abzuschließen, ist es erforderlich, dass die Planungsleistungen zügig vergeben werden. Das wird laut Ellermann voraussichtlich im Mai geschehen.

Wenn die Arbeiten im kommenden Herbst starten, hat das natürlich Folgen für die Beschäftigten im Rathaus und die Bürger. „Ein Umzug unseres Fachbereichs I (Schulen – Jugend – Sport und Personal), das Standesamt, das Bürgerbüro, ein Teilbereich des Fachdienstes IV (Planen und Bauen) sowie der IT-Bereich in andere Räumlichkeiten ist erforderlich.

Während der Umsetzung der absolut notwendigen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten können Einschränkungen für die Bevölkerung nicht völlig ausgeschlossen werden. Dafür bittet die Gemeinde Ostercappeln schon heute um Verständnis“, sagt Ellermann.

Vergrößerung und Modernisierung

Warum sind die Vergrößerung und Modernisierung nötig? Der Altbau des jetzigen Rathauses wurde Anfang der 1950er Jahre als Näherei errichtet. Im Jahre 1967 hat die damalige Gemeinde Ostercappeln die Näherei erworben und dort zum 1. Januar 1968 die Verwaltung untergebracht. Die Bausubstanz wurde in den vergangenen Jahren durch verschiedene Maßnahmen saniert und ergänzt: Das Rathaus wurde im Jahr 1983 um vier Büros und einen Besprechungsraum erweitert. Die zusätzlichen Räumlichkeiten wurden am 30. Dezember 1983 ihrer Bestimmung übergeben. 1990 sind dann die damalige Wohnung oberhalb des benachbarten Feuerwehrgerätehauses zu Verwaltungsräumen umfunktioniert worden.

Technische Anforderungen

Dieses liegt mittlerweile rund 30 Jahre zurück. Bauliche Mängel sind aufgetreten, die eine Grundsanierung erfordern. Die heutigen energetischen und technischen Anforderungen an ein Gebäude werden im vorhandenen Rathaus zudem nicht erfüllt. Darüber hinaus ist vor Jahrzehnten die Thematik „Barrierefreiheit“ nicht in dem Umfang berücksichtigt worden, wie sie heutzutage für öffentliche Gebäude notwendig ist.

Beengten Raumverhältnisse

Die beengten Raumverhältnisse im Rathaus lassen eine fachgerechte und bürgerorientierte Verwaltungsarbeit auf Dauer nicht zu. „Eine geordnete Verwaltungsarbeit erfordert entsprechende Arbeitsplatzgestaltungen. Moderne Büroarbeitsplätze umfassen heute etwa 13 bis 15 Quadratmeter. In der Regel sind Einzelbüros zu verwenden, um den datenschutzrechtlichen Bedingungen gerecht zu werden. Lärmschutz, Belichtung, Belüftung und Ausstattung müssen den jeweiligen Arbeitsplätzen angepasst sein“, erläutert Ellermann.

Zusätzliche Arbeitsplätze

Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Die Arbeitsfelder einer Kommunalverwaltung für rund 10.000 Einwohner haben sich in den vergangenen Jahren in erheblich verändert. Sie sind deutlich ausgeweitet worden. Die kommune müssen also mehr Aufgaben erfüllen als früher. Damit einhergehend mussten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. „Hier spielt auch die Familienfreundlichkeit der Gemeinde Ostercappeln eine große Rolle. Soweit irgendwie möglich werden die Arbeitszeiten den familiären Verhältnissen angepasst, Arbeitsstellen im Rahmen Jobsharing geteilt“, so der Bürgermeister.

Die Digitalisierung

2017 sind durch eine externe Aufgaben- und Organisationsuntersuchung der Gemeindeverwaltung Ostercappeln einige Mängel hinsichtlich des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit, dem Gesundheitsschutz, dem Brandschutz und verschiedener Arbeitsabläufe festgestellt worden. Klar wurde auch, dass das veraltete Leitungsnetz sowie die dazu gehörenden Technikräume im Rathaus erneuert werden müssen, um den Anforderungen einer Digitalisierung der Verwaltung gerecht zu werden.

Modernes Dienstleistungszentrum

Ziel sei es, in kompakter Bauweise ein modernes Dienstleistungszentrum zu schaffen – für das Mitarbeiterteam und die Bürger. „Dabei müssen gerade die Publikumsbereiche leicht und barrierefrei zu erreichen sein“, betont der Bürgermeister.

Die Vorentwurfsplanungen sind bereits den politischen Gremien vorgestellt und erörtert worden. Zudem musste der Bebauungsplan Nr. 3 „Ostercappeln-West“ geändert werden. Voraussetzung, um das Projekt zu verwirklichen. Diesen Beschluss hat der Rat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Vorgesehen als Erweiterungsfläche ist nämlich ein Grundstück am Rathaus im Bereich Gildebrede/Alte Bergstraße, das die Gemeinde erworben und mittlerweile für notwendige Baumaßnahmen freigeräumt hat.