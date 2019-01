Auto kippt auf Zufahrt zum Kronensee in Schwagstorf um MEC öffnen

Das Auto kippte auf der Zufahrt zum Campingplatz Kronensee auf die Seite. Foto: Hubert Dutschek

Schwagstorf. Auf der Zufahrt zum Campingplatz am Kronensee in Schwagstorf ist am Donnerstagmittag eine 81-jährige Autofahrerin verunglückt.