Ostercappeln. „Difference rocks!“ – unter diesem Titel startet die Jugendpflege der Gemeinde Ostercappeln zusammen mit der Ludwig-Windthorst-Schule eine eigene Filmproduktion, an der Jugendliche aus der Gemeinde teilnehmen können.

Am Samstag, 9. Februar, geht es los: Unter der Leitung von Sozial- und Theaterpädagogin Vivian Schröder, Lena Wellenbrock, Schulsozialarbeiterin an der Ludwig-Windthorst-Schule, und Daniela Staufer, Jugendpflegerin der Gemeinde Ostercappeln, fällt die erste Klappe für den selbstproduzierten Film.

Ab der fünften Klasse

Mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen ab der 5. Klasse wird an mehreren aufeinander folgenden Samstagen, genauer gesagt am 9. und 16. Februar, sowie am 2., 9. und 16. März, jeweils von 10 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln an einem Kurzfilm gedreht.

Thema des Films ist die bereichernde Vielfalt der Menschen und dass alle Menschen Achtung und Respekt verdienen – ob klein oder groß, hell oder dunkel, krank oder gesund, homosexuell oder heterosexuell, Punk oder Hippie, Frau oder Mann, einheimisch oder zugezogen, getreu dem Motto „Difference rocks!“, was die Älteren von uns vielleicht mit „Es lebe der Unterschied!“ übersetzen würden.

Premiere im März

Im Projekt arbeiten die Jugendlichen mit Comic-Zeichnungen, selbst geschriebenen Texten, drehen Spielfilm-Sequenzen und erstellen Trickfilme mit der Stop-Motion-Methode, bei der viele einzelne Fotos einen Film ergeben. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen können sich je nach persönlicher Vorliebe als Drehbuchautoren, Kameraleute, Regisseure oder Darsteller. Nach einem professionellen Filmschnitt findet am Freitag, 22. März, die feierliche Filmpremiere statt. „Das Endprodukt wird außerdem verschiedenen regionalen Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt, damit die Kernbotschaft viele Menschen erreicht“, sagt Gemeindejugendpflegerin Daniela Staufer.

Sie dankt der Amadeu Antonio Stiftung und dem Bildungsfonds des Wittlager Landes für die finanzielle Projektunterstützung und freut sich auf zahlreiche motivierte Teilnehmer und spannende Drehtage. – Wer noch mitmachen möchte, sollte sich bis spätestens Freitag, 25. Januar, unter staufer@ostercappeln.de melden.