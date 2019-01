Ostercappeln. Die Gemeinde Ostercappeln investiert in den kommenden Jahren erhebliche Summen in den Bereich Krippen und Kindergärten. Die Gesamtsumme liegt bei mehr als sechs Millionen Euro. Der Rat hatte dazu in seiner jüngsten Sitzung das Konzept „Kindergartenplanung 2025“ beschlossen.

Hintergrund: Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen steigt seit Jahren an. Zudem haben sich die qualitativen Anforderungen erhöht. Einrichtungen sollen also erweitert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Das verabschiedete Konzept zur Stärkung junger Familien verfolgt das Ziel, die veränderten Lebensgewohnheiten junger Familien aufzugreifen und ihre Lebenssituation zu verbessern. „Eine wohnortnahe Versorgung von Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen zählt heutzutage dazu“, so die Kommune.

Mehr Einwohner

Ein weiterer Aspekt: Die Einwohnerzahl der Gemeinde steigt. Durch den Ausweis von rund 100 Baugrundstücken im vergangenen Jahr und die bevorstehende Ansiedlung der Firma Häcker Küchen in Venne wird sich nach Einschätzung der Verwaltung dieser Wachstumstrend verstärken. „Es ist davon auszugehen, dass mehr Menschen im erwerbsfähigen Alter mit ihren Familien in die Gemeinde Ostercappeln ziehen werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, auch die Kindergarten- und Krippenbetreuung rechtzeitig zu erweitern“, heißt es im Konzept 2025.. Nur durch einen rechtzeitigen Ausbau könne der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, umgesetzt werden.

Beitragsfreiheit in Niedersachsen

Die vom Landtag beschlossene Beitragsfreiheit in den Kindergärten hat ebenso Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach Plätzen steigen wird. Da die geplante Beitragsfreiheit nicht nur die vierstündige Regel-, sondern auch die Sonderöffnungsstunden einschließen wird, ist davon auszugehen, dass sich auch die Betreuungszeiten erhöhen werden. Die örtlichen Infrastrukturen sind bisher jedoch noch nicht für längere Betreuungszeiten ausgelegt. „Die seit Jahren gewachsenen Aufgaben durch Inklusion, Sprachförderung, Lernwerkstätten und die Ausgabe von Mittagessen hat dazu geführt, dass in allen Kindergärten Funktions-, Besprechungs- und Therapieräume fehlen“, wir dim Kindergartenkonzept festgestellt..

Der zeitliche Ablauf

Welche Vorhaben sind in der Gemeinde Ostercappeln geplant? Wie sieht der zeitliche Ablauf aus? Der höchste Handlungsbedarf besteht im Kindergarten St. Lambertus Ostercappeln und der Kindertagesstätte Schwagstorf. Diese Erkenntnisse seien nicht überraschend. Im

Vergleich zu den anderen Einrichtungen liegen die letzten nennenswerten Umbaumaßnahmen weit zurück. So fand der letzte Umbau im Kindergarten St. Lambertus bereits im Jahr 1990 statt. Hier ist die Erweiterung um zusätzliche Funktionsräume und mindestens einer Kinderkrippengruppe vorgesehen. Der katholische Kindergarten macht also den Anfang. Start der Arbeiten ist im Frühjahr/Sommer dieses Jahres.

Drei Kindergartengruppen

Im Sommer des nächsten Jahres ist der Baubeginn an der Kindertagesstätte Schwagstorf vorgesehen. Dort steht eine komplette Erneuerung mit drei Kindergartengruppen – eine Regelgruppe, eine Integrationsgruppe, eine altersübergreifende Gruppe – auf dem Programm. Der kommunale Kindergarten wurde 1973 in Betrieb genommen und gilt nach heutigen Standards „als verbaut“. Sichtbar werde dies unter anderem durch zwei Eingänge und die Teilung des Kindergartens durch ein schmales Treppenhaus in zwei Bereiche. Die Flure im Erdgeschoss sind schmal, die Mitarbeitertoilette veraltet. Das Mittagessen wird in einem Durchgangsraum eingenommen, sodass wenig Ruhe beim Essen einkehren könne.

Keinen akuten Handlungsbedarf gibt es dagegen auf der anderen Seite der Mühlenstraße: Die Kinderkrippe St. Marien Schwagstorf wurde erst im Jahre 2010 neu gebaut und ist entsprechend modern.

Die Situation in Venne

Der Kindergarten Venne, der 1972 gebaut worden ist, wurde umfassend in den Jahren 2000 und 2002 modernisiert und erweitert und entspricht laut Konzept mit Abstrichen den heutigen Anforderungen. Ein zusätzlicher Besprechungsraum für pädagogische Angebote ist allerdings erforderlich. Für zusätzliche Kinder gibt es in der kleinen Mensa keine weiteren Essmöglichkeiten. Ein Intensivraum sowie einen Besprechungsraum mit Sanitärräumen sind zudem vorgesehen.

Problematisch wird es, wenn im Ort Krippenplätze nachgefragt werden. Auf dem Gelände ist kein Platz für einen Anbau. „Wie und in welcher Form wir in der Ortschaft Venne die Krippen- und Kindergartenlandschaft gestalten müssen, werden wir im ersten Halbjahr 2019 entscheiden müssen“, so Bürgermeister Rainer Ellermann.

Kindergarten Arche Noah

Der Kindergarten Arche Noah an der Gartenstraße in Ostercappeln ist die jüngste Einrichtung. Er wurde 2002 neu erbaut und ist entsprechend modern und entspricht grundsätzlich den heutigen Anforderungen. Steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen allerdings an, ist auch hier in Zukunft eine Erweiterung um eine Kinderkrippengruppe vorgesehen.