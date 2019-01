Ostercappeln. Am Mittwoch, 23. Januar, findet wieder von 14 bis 18 Uhr der Wochenmarkt auf dem Kirchplatz Ostercappeln statt. Zu den Produkten gehört auch Käse aus der Region – dank „Mobiler Käserei“.

Dem Wunsch, die eigenen Erzeugnisse direkt zu vermarkten kam Familie Winter schon mit der Milchtankstelle auf ihrem Hof in Hunteburg, an der die Rohmilch direkt gezapft werden kann, näher. Aber aus Milch kann man ja noch so viele andere tolle Produkte herstellen, besonders Käse in vielerlei Variationen.

Variationen mit Bärlauch

Das dazugehörige Wissen und die nötigen Gerätschaften kommen jetzt regelmäßig mit der mobilen Käserei von Elena Martens nach Hunteburg. Dabei werden jedes Mal mindestens 1.000 Liter Milch zu 100 Kilogramm Käse verarbeitet. Durch Zusatz von Lab und Enzymen entsteht der Natur oder Natur plus Käse. Des Weiteren gibt es Variationen mit Bärlauch, Paprika und mediterranen Kräutern. Außerdem noch Bergkäse nach Gouda Art und mit Bockshornkleesamen.

Gentechnikfreies Futter

Als Besonderheit verfeinert Annette Winter manche Laibe mit einem Brennnessel- oder Blütenrand, der immer mit verzehrt werden kann, da die Rinde nur auf einer Salzbasis entsteht. Es werden keine Farbstoffe zugesetzt, die schöne Tönung entsteht schon durch die Möhrenschalen, die die Kühe mit dem gentechnikfreien Futter erhalten.

Weitere Produkte, die der Stand von Familie Winter jeden Mittwoch anbietet, sind Butter, Kräuterbutter, Joghurt, Quark, Sahne, Milch und Schokomilch. Die beim Buttern anfallende Buttermilch wird zu frischem, selbst gebackenem Brot und Buttermilchkuchen sowie Buttermilchdessert verarbeitet. Da die Softeismaschine zum Leidwesen der Ostercappelner Kinder gerade Winterpause macht, gibt es zur Überbrückung heißen Kakao.

Salami und Mettenden

Durch die Schlachterei Krischke in Venne werden ausgesuchte Tiere verarbeitet: Salami, Mettenden, Nagelholz (Rauchfleisch) und Bierbeißer stehen zur Auswahl. Zu den jeweiligen Schlachtterminen kann auch Frischfleisch für die eigene Vorratshaltung erworben werden.

Und wenn der Stand auf dem Kirchplatz mal nicht pünktlich aufgebaut ist, gibt es eine einfache Erklärung: Kalbende Rinder, die Beistand brauchen, scheren sich nicht um Nachtruhe oder Abfahrtszeiten...

Weitere Informationen

Weitere Infos zum Wochenmarkt gibt es bei Nadja Riestenpatt von der Gemeinde Ostercappeln, Telefon 0 54 73/92 02-13 oder E-Mail riestenpatt@ostercappeln.de.