Ostercappeln. Am 27. Januar 2019 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945 zum 74. Mal. Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland der Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus. Ostercappelner Schüler gestalten ebenfalls eine Erinnerungsstunde.

Viele Gruppen, Kommunen, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen und Bürger halten mit Gedenkveranstaltungen die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazizeit wach, gedenken der Opfer, weisen auf Strukturen von Ausgrenzung und Diffamierungen in damaligen und heutigen Tagen hin und appellieren an Toleranz, Wertschätzung und Solidarität in unserer Gesellschaft und im internationalen Zusammenleben. Wie im vergangenen Jahr erinnern Mädchen und Jungen der Ludwig-Windthorst-Oberschule Ostercappeln auch in diesem Jahr an den Holocaust; und zwar am kommenden Montag, 28. Januar.

In der neunten Klasse

Während im Januar vergangenen Jahres die Jugendlichen Texte zur Schoah über Schicksale Ostercappelner Juden vorgetragen haben, weisen sie an diesem Vormittag auf das Leben der Anne Frank, die bei ihrer Tötung durch die Nationalsozialisten im gleichen Alter war wie sie selbst in der neunten Klasse.

Beginn um 10 Uhr

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und findet im Hof des Hauses Caselato gegenüber der Alten Vikarie statt. Dazu laden die Schule, die Gemeinde und der Verein Starkes Dorf Ostercappeln ein.