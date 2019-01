Ostercappeln. Der nächste Schritt zur Umsetzung des Flurneuordnungsverfahrens Venne-Nord ist getan. Im Rathaus Ostercappeln haben Vertreter von Teilnehmergemeinschaft, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) und Gemeinde vertragliche Vereinbarungen unterzeichnet. Diese betreffen Finanzierung, Unterhaltungspflicht und Bauausführung.

„Die Ampeln sind auf Grün gestellt“, sagte Bürgermeister Rainer Ellermann. Wenn alles planmäßig verläuft, könnte im Mai mit den Arbeiten begonnen werden.

2.372 Hektar groß

Das Gebiet Venne-Nord umfasst Flächen nördlich und westlich des Mindener Wegs. Das Flurneuordnungsgebiet ist insgesamt 2.372 Hektar groß – das sind fast 25 Prozent der gesamten Gemeindefläche. In diesem Bereich liegen 27,3 Kilometer Straßen und Wege. 2016 hatte in Venne die Landschaftsbestandsaufnahme begonnen. Diese lieferte Datenmaterial, das in den Genehmigungsantrag für das Flurneuordnungsverfahren einfloss.

Im Mai 2017 hatte dann Friedrich Völler, Dezernatsteilleiter beim Amt für regionale Landentwicklung, Geschäftsstelle Osnabrück, die gute Nachricht überbracht. „Das, was der Arbeitskreis vorbereitet hat, wird auch umgesetzt“, sagte er damals bei einem Termin im Gasthaus Beinker, Vennermoor. Der Arbeitskreis hatte in den vergangenen Jahren bereits ein Konzept für die Flurbereinigung erstellt.

Wege- und Gewässerplan

Nachdem dieses Gremium seine Tätigkeit abgeschlossen hatte, wurden die Träger öffentlicher Belange, die Naturschutzverbände und die Grundeigentümer über die Ergebnisse informiert. Aus dem Arbeitskreis heraus ist dann die Teilnehmergemeinschaft Venne-Nord gebildet worden, die wiederum einen Vorstand gewählt hat. Vorsitzender ist Friedrich Steffen. Der Vorstand hat dann auf Grundlage des schon bestehenden Konzeptes einen Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan erstellt.

Die Finanzierung

Wie sieht die Finanzierung aus? Vom Landwirtschaftsminister in Hannover wurden für die Flurbereinigung rund 2,6 Millionen Euro Zuschüsse genehmigt, s Die Gelder stellen Europäische Union, Bund und Land zur Verfügung. Die Förderquote beträgt bei Flurbereinigungsverfahren generell 70 Prozent. Das heißt, mit dem Anteil von Kommune und betroffenen Grundstückseigentümern können also rund 3,7 Millionen Euro investiert werden.

Mittel nicht ausgeschöpft

Wie Rainer Ellermann und Thomas Sternitzke, Projektleiter beim ArL, bei der Unterzeichnung im Rathaus erläuterten, sind die Fördergelder übrigens in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft worden. In Venne werden 2019 Mittel aus dem Jahr 2016 eingesetzt; 2020 dann Mittel aus dem Jahr 2017. In der ersten Phase – also in diesem Jahr – sollen rund 1,5 Millionen Euro ausgegeben werden.

Die Agrar- und Infrastruktur

Erhebliche Mittel fließen in diesem und im nächsten Jahr in die Verbesserung der Agrar- und Infrastruktur. Das Verfahren Venne-Nord war unkompliziert und verlief ohne Probleme. ArL, Teilnehmergemeinschaft und Kommune hätten gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet, betonten die Vertragspartner.

Was ist in der Vereinbarung geregelt? Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Teilnehmergemeinschaft. Ostercappeln trägt hier 25 Prozent – so wie bei anderen Flurbereinigungsverfahren auch. Klar ist auch, dass die Kommune die Eigentums- und Unterhaltungspflicht für die sanierten Wege übernimmt. Bis auf einen kleinen Weg ist die Gemeinde ohnehin Eigentümerin der Verkehrsverbindungen.

Leitung und Überwachung

Und schließlich wird die Leitung und Überwachung der geplanten Bauvorhaben geregelt. Die Gemeindeverwaltung übernimmt das, so weit es möglich ist. Die überörtliche Bauüberwachung muss ausgeschrieben werden. Dieses Prozedere läuft derzeit. Danach können die eigentlichen Bauarbeiten ausgeschrieben werden.

Versiegelungsgrad sinkt

Thomas Sternitzke und Rainer Ellermann wiesen darauf hin, dass im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens der Versiegelungsgrad geringer werde. Ein Teil der derzeit noch mit einer Schwarzdecke versehenen Verbindungen werde verändert und in Schotterbauweise gestaltet. Das funktioniere, so Ellermann. Das beweise das Verfahren im benachbarten Schwege in der Gemeinde Bohmte.