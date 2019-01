Nordhausen. Der SPD-Ortsverein Gemeinde Ostercappeln ist mit einem Neujahrsempfang in Büngelers Café in Nordhausen in das Jahr 2019 gestartet. Gast der Veranstaltung war Horst Baier, der am 26. Mai bei den Landratswahlen im Landkreis Osnabrück kandidiert. An diesem Tag wird auch das neue Europaparlament gewählt.

Neben Amtsinhaber Michael Lübbersman und Horst Baier bewerben sich die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Kreistag, Anna Kebschull sowie Frank Vornholt als unabhängiger Kandidat um das Amt. Vornholt ist Sprecher der Bürgerinitiative „Keine 380-kV-Leitung am Teuto“.

Bürgermeister von Bersenbrück

An diesem Morgen in Nordhausen nutzte Horst Baier, derzeit hauptamtlicher Bürgermeister von Bersenbrück, die Gelegenheit, sich und seine Positionen genauer vorzustellen. Als Erstes möchte der studierte Diplomvolkswirt in den Dialog mit den Bürgern treten.

Bezahlbare Wohnungen

Ebenfalls auf seiner Agenda steht die Wohnsituation. „Ich will mich für bezahlbare Wohnungen in den Gemeinden einsetzen“, betonte Baier. So könne seiner Meinung nach die Zusammenarbeit der einzelnen Kommunen verbessert werden. Ebenso mangelt es seiner Meinung nach an in der Fläche an passenden Wohnraumangeboten für Senioren. Hier gebe es Handlungsbedarf.

Naturschutz und Klima

Naturschutz und Klima sind weitere Themen. So will Baier den Tierschutz ausbauen und mit den Landwirten in einen Dialog treten, um dieses Ziel zu erreichen. Baier unterstützt die Idee eine Landärztequote, um die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum zu verbessern. Ein Thema, das derzeit in der Landesregierung diskutiert wird.

Ebenfalls verbesserungswürdig sieht Horst Baier den öffentlichen Personennahverkehr. Auf alle Fälle möchte er das Amt des Landrats als Partner der Gemeinden verstanden wissen.