Venne/Vennermoor. Was ist los, wenn eine überschaubare Männergruppe auf einem Weg hält, kurz beratschlagt und dann zielgerichtet einen bestimmten Punkt auf einem angrenzenden Acker ansteuert? Die Erklärung: Dann sind die Bodenschätzer unterwegs. Jedenfalls gilt das in der derzeit laufenden Flurbereinigung Venne-Nord.

Verändert sich ein Boden im Laufe der Jahre? Die klare Antwort: Ja. Was im Alltag für den Landwirt zwar schon erhebliche Bedeutung hat, ist im Rahmen einer Flurbereinigung entscheidend, sobald es daran geht, den Flächenausgleich vorzunehmen. Schließlich kann ein erstklassiger Ackerboden nicht eins zu eins gegen eine magere Wiese getauscht werden. Zwar gibt es Unterlagen, in denen die entsprechenden Zahlen vermerkt sind, aber sie sind nicht aktuell.

Historische Unterlagen

Ulrich Niermann, landwirtschaftlicher Sachverständiger beim Finanzamt Osnabrück-Land, sagt: „Es gibt Flächen mit Werten aus den Jahren 1936 und 1989. Besonders die ältesten bedürfen der Überprüfung.“ Schließlich sei in den 1930er-Jahren noch mit dem Pferd gepflügt worden. Dabei sei es vielfach nicht möglich gewesen, Ortssteinschichten zu durchbrechen, die die Zirkulation des Wassers im Boden verhinderten.

Vorkommen kann es, dass in alten Unterlagen eine Fläche als Wiese auftaucht, die inzwischen als Ackerland genutzt wird. Niermann: „Dann wird amtlich festgestellt, dass es sich um Ackerland handelt. Das ist wichtig für den Flächentausch.“

Ehrenamtliche Bodenschätzer

Angesteuert werden jeweils die Punkte, die bereits im Verzeichnis vorhanden sind, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Entsprechend ist Dennis Holt vom Katasteramt Osnabrück als Vermessungsingenieur bei dem Einsatz in Vennermoor dabei. Per GPS wird die zu prüfenden Stelle ermittelt. Zum Team gehören Grabehelfer ebenso wie Landwirte. Wichtig dabei: Es handelt sich um Experten, die aber nicht aus dem Bereich der jeweiligen Flurbereinigung kommen. Die ehrenamtlichen Bodenschätzer (in der Flurbereinigung Venne-Nord sind das Heinrich Grüter aus Merzen und Franz-Josef Bockrath aus Bissendorf) werden vom Landvolk vorgeschlagen und von der Kammer überprüft, bevor der Einsatz beginnen kann.

Hoher Arbeitsaufwand

Wie groß der Arbeitsaufwand ist, zeigt der Zeitplan. Ende 2019, so Niermann, sollen die Außenarbeiten abgeschlossen sein. Dann erfolgt die Bearbeitung. Die Offenlegung der Ergebnisse ist für den Winter 2020 vorgesehen. Eine Schlussbesprechung mit den Landwirten darf nicht fehlen, bevor die Bodenschätzung rechtskräftig wird.

Auf einer Fläche abseits der Vördener Straße ging das Team, das für die Bodenschätzarbeiten verantwortlich ist, erstmals ans Werk. „Wir müssen uns erst einmal einspielen“, sagt Niermann. Bevor aber geschätzt werden kann, ist Muskelkraft gefragt. So mancher Hammerschlag ist nötig, um den Bohrstock auf einen Meter Tiefe zu bringen. Einer arbeitet, der Rest muss warten: „Hartmut, du kommst hier gar nicht so leicht in den Boden.“

Maximalwert liegt bei 100

Es bleibt bei der Premiere nicht beim Einsatz des Bohrstocks. Es wird ein Bodenschnitt gegraben, um erkennen zu können, wie die Schichten liegen. Die Experten: „Man kann das Muster des Pflügens sehen.“ Seitens der ehrenamtlichen Bodenschätzer heißt es: „Der Humus hat sich etwas verbessert.“ An der Bodenpunktzahl, die 1989 mit 25 ermittelt worden war, ändert das allerdings nichts. Theoretisch möglich ist ein Wert von maximal 100, wie ihn eine Bodenprobe aus der Magdeburger Börde erreicht.

Das kann durchaus anders sein weiß Niermann. Er sagt: „Der Anbau von Zwischenfrüchten hat bei so mancher Fläche die Qualität des Bodens durchaus wesentlich verbessert.“