Schwagstorf. Im Karneval ist so vieles erlaubt, was außerhalb der Session undenkbar wäre. Und gerade deshalb ist das alles immer wieder schön. Unendlich schön beim Ostercappelner Karnevalsverein bei der 59. OKV-Prunksitzung im Veranstaltungszentrum Schwagstorf.

Beim OKV halten schräge Typen uns – aber auch sich selbst – den Spiegel vor, hübsche Mädchen tanzen voller Lebensfreude, Musik ist Trumpf, und auch die Regularien, wie die Rede des Ostercappelner Prinzen an das närrische Volk, werden nicht abgearbeitet, sondern fröhlich und authentisch zelebriert. Das alles unter der sehr gelungenen Sitzungsleitung von Präsident Thomas Ruppel, der alles vier (!) Stunden lang liebevoll zusammenhielt. Kurzum: „Endlich wieder Karneval!“

Verkleidet als Geistlicher

Der Präsident hatte seine Premiere an diesem Abend im ausverkauften Haus in Schwagstorf. Er band in seinen Dankesworten am Anfang wie im weiteren Verlauf der 59. Prunksitzung des OKV alle mit ein, auch jene, die im Hintergrund zum Erfolg dieses sehr kurzweiligen Events immer wieder beitragen. Und sagte ebenso gern der vielfach vertretenen Prominenz ein herzliches Hallo. Ganz besonders galt sein Gruß Ehrenpräsident Franz-Josef Achilles, der diesmal zwar nicht auf der Bühne stand, als geistlicher Würdenträger verkleidet aber dennoch viele anerkennende Blicke auf sich zog. Ruppel gab bald das Mikro weiter – an Guido den I., Karnevalsprinz zu Ostercappeln.

Der Prinz und der Friseur

„Einmal Prinz zu sein“, sei immer sein Wunsch gewesen – und Guido sang das gleichlautende Lied auch sogleich in Kölscher Mundart. Er grüßte „meinen Schatz Susi“, und als der Präsident zur Ordensübergabe schritt und der Karnevalsprinz kurz die Narrenkappe abnahm, war Thomas Ruppel erstaunt und erfreut zugleich: „Oh – Guido war beim Friseur!“ „Den Prozess gewinnt er“, war aus dem Publikum zu hören. Schlagfertigkeit also auch an den Tischreihen.

Pin-Verkauf

In der Tat war an diesem Abend auch das Auditorium in allerbester Form. Und beim dreifach donnernden „Cappeln alaaf“ baute der OKV-Präsident sodann auch das Publikum immer wieder in den Schlachtruf mit ein. Ein „Hoch“ dem närrischen Volk auch aus dem Munde des Osnabrücker Stadtprinzen Michael II., der sich „schon riesig auf den Ossensamstag freut“. Und: „Ihr seid doch dabei, oder…!?“ Schöne Tradition: der Pin-Verkauf für den guten Zweck – diesmal zugunsten des Feuerwehrnachwuchses. In Begleitung des Stadtprinzen: erstklassige Dudelsackspieler.

Herrlicher Blödsinn

Schräge Typen, bereits oben in diesem Text erwähnt, die gab es in drei verschiedenen Auftritten, und alle zeigten ihre hohe Kunst in einer wunderbaren Mischung aus Kabarett, Comedy und auch ganz einfach herrlichem Blödsinn. Stephan Rodefeld, der übrigens mehrere Charaktere in seinem Portfolio hat, brachte dieses Mal den „Ewald“ auf die Bühne. Na, ja, und der fällt auf! Im zu eng sitzenden Trainingsanzug stapfte er nach oben und schleppte sein Alphorn mit, das natürlich nicht wirklich ein Alphorn sei, „sondern mein Aalhorn“, zum Musizieren und Aale fangen gleichzeitig. Und Ewald schnappte sich einen Mann aus dem Publikum namens Dino, dem er im Nu jegliches Lampenfieber nahm: „Dino, Du kommst zu mir und hast vier Minuten. Danach gehst Du als Held!“ Genauso kam’s!

Elferrat als Muppetshow

Änne aus Dröpplingsen war mit ihrem „Gehwägelchen“ aus dem Sauerland nach Schwagstorf gekommen. Au, weiha! Ihre Sprüche gingen oft ganz schön unter die Gürtellinie. Dem OKV-Publikum war es recht. 72 Jahre zählt die Dame schon, aber topfit ist sie – körperlich wie geistig, oft rascher im Kopf als alle anderen im Saal, schneller als der Elferrat sowieso. „Guck Dir die an! Elferrat ey, die reinste Muppetshow!“ Im nächsten Moment lächelte Änne aber liebevoll zu den Herren am Bühnenende. Alles nicht so gemeint. Und „Heinfried“ hatte sie sich besonders angeguckt… Flirten auf sauerländisch! Und Änne erzählte von ihren Kameradinnen aus dem Altenclub. Eine von denen wechsele ihre Liebschaften in derart rasantem Tempo, dass „ich ihr am Hauseingang schon lange eine Drehtür wünsche…!“

Der letzte Knopp

Schützenbruder Alfons kam – natürlich nur in seiner schauspielersuchen Rolle – bereits reichlich angetrunken im Veranstaltungszentrum an. Trotzdem erfuhren wir viel über ihn und seine Absonderlichkeiten und die seiner Schützenkameraden im Allgemeinen sowieso. Der Schützensport sei ein Kampfsport. Da sei der Kampf mit seiner Ehefrau, die sein Hobby fürwahr kaum teile, es sei der Kampf „bei jedem Schützenfest wieder“ um die besten Plätze an der Theke sowie auch der Kampf, „den letzten Knopp an meiner Schützenjacke zuzukriegen“. Die Jacke sei beim Waschen – natürlich - eingelaufen… Derweil Alfons kleine Fläschchen ins Publikum warf, „tagelang vorgewärmt in meiner Hosentasche!“

Transpirations-Hintergrund

Stimmung pur dank vorzüglicher Comedy, riesige Begeisterung genauso dank Musik und Tanz. Dirk Elfgen zelebrierte beeindruckend, was Musikalisches aus vielen Bereichen und auch verschiedenen Zeiten leisten kann. Umso mehr dank dieses begnadeten Künstlers. Auch Udo Jürgens brachte er – sehr nah am Original – perfekt auf die Klaviertasten und ins Mikrofon. Auch die Neue Deutsche Welle bereicherte Elfgens Auftritt. Kleine komödiantische Sätze waren gut mit eingeflochten. „Jetzt mal alle die Arme ganz nach oben – auch bitte jene mit Transpirations-Hintergrund!“

Anspruchsvolle Trainingsarbeit

Das I-Tüpfelchen auf allem: die Roten Funken, die Juniorentanzgarde und dabei Carina mit ihrem Soloauftritt. Alles war bunt und fröhlich, verbunden mit sekundenschnellem Outfit-Wechsel. Was alles so leicht aussieht, ist das Ergebnis anspruchsvoller, aufopfernder Trainingsarbeit. Die Kostüme farbenfroh und vielseitig! Große Themenvielfalt kennzeichnete die Tanzauftritte. Ob mit einem USA-Medley (inklusive Flower Power aus San Francisco), mit kölschen Klängen oder unter dem Motto „Verliebt, verlobt, verflixt nochmal“, der OKV darf sehr stolz auf seine lebensfrohen wie liebenswerten Tänzerinnen sein.