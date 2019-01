Ostercappeln/Wimmer. „Wir haben da mal ein bisschen Geld mitgebracht“, sagt Friedel Beek vom Kegelclub Urgemütlich. Seine Worte richten sich an Spes-Viva-Geschäftsführerin Sandra Kötter.

Das Geld ist das Ergebnis der inzwischen 37. Tannenbaumaktion, die die Aktiven des Kegelclubs Urgemütlich in Wimmer, Wimmerheide und Heithöfen durchführen. Zusammengekommen sind 2019 insgesamt 865 Euro. Jochen Schallenberg wirft ein: „Das Wetter hätte besser sein können, aber immerhin sind wir nicht im Schnee steckengeblieben.“ Dass es am Sammelsamstag von 9 bis 15 Uhr regnete, passte aber nicht unbedingt ins Konzept. Allerdings waren die Männer in der Vergangenheit eher selten bei derartigen Bedingungen unterwegs.

Empfänger gesucht

Zur Tannenbaumaktion des Kegelclubs gehört eine Planung. Wie die Touren aussehen, wissen die Helfer seit Langem. Überlegt werden muss, welchem guten Zweck der Erlös zugeführt werden soll. Beek: „Da sind wir auf Spes Viva gekommen. Die Institution braucht das Geld sicher.“ Die Sammler waren sich zunächst nicht sicher, wie diese Idee bei den Tannenbaumbesitzern angekommen würde. Schnell war aber klar: Viele in Wimmer, Wimmerheide und Heithöfen kannten Spes Viva – und spendeten bereitwillig.

Mit dem Auto hinterhergefahren

Ein Problem tauchte zeitweilig für die zehn Sammler unterwegs auf: Zwar standen Tannenbäume an der Straße (nur solche werden mitgenommen), aber beim Klingeln meldete sich im Haus niemand. So waren ein paar Ausfälle zu verzeichnen. Manche lösten sich sozusagen umgehend in Wohlgefallen auf. Beek: „Der eine hatte seine Spende zum Nachbarn gebracht, ein anderer fuhr mit dem Auto hinter dem Sammeltrupp hinterher, um das Geld anzugeben.“ Da hilft es, dass die Sammlung Tradition hat und in der Regel die gleiche Tour gefahren wird.

Abschlussessen

Apropos Tour: Unterwegs sind gleichermaßen Pkw mit Anhänger (wo die Häuser weiter auseinanderliegen) und Schlepper. Die Helfer werden vielfach schon erwartet. Und ein kleines Frühstück zwischendurch wird unterwegs serviert. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Essen der Urgemütlich-Mitglieder. Dann wird auch das eingenommene Geld gezählt – und später in größere Scheine eingetauscht.

Sterbe- und Trauerbegleitung

Sandra Kötter stellte beim Nachzählen (Ordnung muss schließlich sein) fest: „Da haben Sie aber ein paar Tannenbäume gesammelt...“ Sie erläuterte außerdem, wie sehr Spes Viva bei seiner Arbeit der Sterbe- und Trauerbegleitung auf Spenden angewiesen ist. Weiter hieß es: „Ohne den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen kämen wir gar nicht zurecht.“ Und eine solche Aktion wie die des Kegelclubs Urgemütlich mache Spes Viva, das in der Region bei vielen bekannt ist, noch weiter bekannt.

Einig war sich das Trio mit Karl-Heinz Pollety, Jochen Schallenberg und Friedel Beek: „Die 40 machen wir noch voll. Drei Jahre Tannenbaumsammelaktion kriegen wir hin.“