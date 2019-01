Meyerhöfen. Zeichnen und Malen ist Sprache für die Augen. Künstler sprechen durch Lichtspiel, Details und Farbe, nicht durch Worte. Malerei ist stille Poesie.

Auch Margret Pattberg aus Meyerhöfen verleiht weißen Leinwänden durch ihre Kunst Seele.

Eine besondere Ehre

Eine besondere Ehre war es für Margret Pattberg, als sie im vergangenen Jahr vom Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Kirche Hunteburg den Auftrag bekam, die Krippe mit dem Jesuskind für den scheidenden Pastor Hans-Jürgen Milchner zu malen.

Es gibt zahlreiche Künstler im Wittlager Land. Doch die meisten malen in ihren eigenen vier Wänden und bleiben unentdeckt, weil sie mit ihren Werken nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehen wollen.

Margret Pattberg aus Meyerhöfen ist eines von vielen unentdeckten Talenten, die in ihrer Freizeit mit Pinsel und Farbe nicht nur Kunstwerke aus der Region erschaffen, die sich sehen lassen können.

In ihrem kleinen Studio, in einem umgebauten Bauernhaus, lässt die Künstlerin ihrer Kreativität freien Lauf. Überall stehen Bilder, Zeichnungen und andere Exponate, die von Margret Pattberg erschaffen wurden. Sohn Dirk wurde von ihr schon im Alter von 10 Jahren porträtiert. „Lang ist es her“, schmunzelt Margret Pattberg, der die Fähigkeit zu malen wohl schon in die Wiege gelegt wurde.

Denn Kurse in Sachen Malerei und Zeichnen hat Margret Pattberg nie gemacht. Schon in der Schule war sie im Kunstunterricht immer die Beste. Margret Pattberg bezeichnet sich selbst als „Naturtalent“. Und das trifft es sehr gut. Naturtalent mit Sternzeichen Waage.

Anzeige Anzeige

„Und Waagemenschen sind sowieso künstlerisch begabt“, so Margret Pattberg in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Peter Kollorz vom Kirchenvorstand Hunteburg war es dann, der Margret Pattberg zum ersten Mal überreden konnte, ihre Werke auf dem Norddeutschen Ponymarkt zu präsentieren.

Die kleine Ausstellung fand seinerzeit viel Beachtung. Und als Pastor Hans-Jürgen Milchner offiziell verabschiedet wurde, da machte der Kirchenvorstand dem scheidenden Pastor ein Geschenk der besonderen Krippen-Art.

Peter Kollorz brachte der Künstlerin Krippenfiguren mit dem Jesuskind. Margret Pattberg setzte die Figuren in Szene und fertigte im Auftrag des Kirchenvorstandes für den Pastor ein Gemälde.

Das Pattberg-Bild hängt jetzt im Wohnzimmer von Pastor Hans-Jürgen Milchner.

Aber auch in der Wohnung von Margret Pattberg hängen wunderschöne Gemälde der Künstlerin. Unter anderem ein Gemälde von ihrem Friesenpferd „Malte“.

Mit Pinsel und Farbe

Malte wurde inzwischen leider verkauft. Auf dem Gemälde von Margret Pattberg lebt der prächtige Hengst aber weiter. Von dem Hengst hatte Margret Pattberg seinerzeit ein Foto gemacht und mit Pinsel und Farbe dann auf Leinwand gebracht.

Sichtlich gerührt war auch Rolf Sünderhuse (80) aus Meyerhöfen, als Margret Pattberg die Sünderhuser Allee und seinen verstorbenen Vater Wilhelm Sünderhuse von einem Foto abgemalt und auf Leinen verewigt hat. Aus der Region für die Menschen der Region.