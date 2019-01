Venne. Das Haus Ahlbrand, das seit Jahrzehnten das Venner Ortsbild mit geprägt hat, wird bald verschwinden.

Das zuletzt leer stehende Gebäude mitsamt Grundstück ist an ein Bauunternehmen aus dem Kreis Vechta verkauft worden. Der Abbruch wird in den nächsten 14 Tagen über die Bühne gehen.

1963 war das Haus an der Ortsdurchfahrt entstanden. Vor dem Leerstand wurden die Räumlichkeiten als Fitness-Studio genutzt, zehn Jahre zuvor war hier eine Filiale der Schlecker-Drogeriekette untergebracht.

Kaufmann Heinrich Ahlbrand gründete 1925 das Unternehmen, bereits zuvor betrieb er einen Handel mit Textil- und Manufakturwaren. Er war mit Fahrrad und „Pucken“, einem Holzgestell auf dem Rücken, unterwegs von Haus zu Haus und Hof.

Gemeinsam mit seiner Frau Marie führte er das Geschäft zur Blüte. Qualität, Zuverlässigkeit und eine reelle Preisgestaltung waren ihm und seinen Nachfolgern stets wichtig. In den 1960er Jahren übernahmen Helmut und Hanna Ahlbrand die Geschäfte, der Laden wurde zum Kommunikationszentrum. Das Bekleidungsangebot wurde um Raumausstattung, Gardinen und eine Annahmestelle für Reinigung erweitert. Zwischendurch war auch die Poststelle im Hause untergebracht.

Der inzwischen verstorbene Heiner Ahlbrand übernahm in dritter Generation. Doch die Zeiten hatten sich gewandelt und die Einkaufsgewohnheiten der Menschen auch. Ab 1999 wurde das Geschäft an Schlecker vermietet.

Der Name Ahlbrand war und ist in Venne ein Begriff. An der Stelle des alten Kaufhauses sollen zwei Wohngebäude entstehen.