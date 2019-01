Horst Baier, Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück, kandidiert bei den Wahlen zu hauptamtlichen Landrat im kommenden Mai. Foto: Thomas Osterfeld

Nordhausen. Der SPD-Ortsverein Gemeinde Ostercappeln veranstaltet am Samstag, 19. Januar, einen Neujahrsempfang mit Schlemmerfrühstück in Büngelers Café in Nordhausen. Beginn ist um 9.30 Uhr. Gast des Treffens ist Horst Baier, der im Mai für das Landratsamt kandidiert.