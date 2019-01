Ostercappeln. Das neue Jahr hat begonnen. Zeit für einen Blick auf die kommenden Monate. Was wird wichtig in der Gemeinde? Welche Projekte stehen in der Kommune an?

„Die größten Herausforderungen liegen in den nächsten Jahren im Bereich der Kinderbetreuung und der Bildungseinrichtungen “, sagt Bürgermeister Rainer Ellermann. Die kurzfristig umzusetzende umfangreiche Sanierung und Erweiterung mit zwei Krippengruppen des Kindergartens St. Lambertus und darauffolgend der kompletten Erneuerung des Kindergartens in Schwagstorf stelle die Gemeinde vor ungemeinen Herausforderungen.

Eine gute Versorgung

„Hier sind wir auf viele Eltern, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen, Erzieher, Kindergartenträger sowie Leitungen angewiesen, um bei allen damit in Zusammenhang stehenden Beeinträchtigungen eine gute Versorgung unserer Kinder sicherstellen zu können“. Ergänzende Erweiterungen sind am Kindergarten in Venne vorgesehen, ebenso ist bei weiter steigendem Bedarf eine Erweiterung des Kindergartens Arche Noah in Ostercappeln geplant.

„Wie und in welcher Form wir in der Ortschaft Venne die Krippen- und Kindergartenlandschaft gestalten müssen, werden wir im ersten Halbjahr 2019 entscheiden müssen“, so Ellermann.

„Doch schon jetzt, gleich zu Beginn des noch jungen Jahres schauen wir gespannt auf die Anmeldezahlen in unseren Einrichtungen für die Null bis Sechsjährigen. Reichen die Angebote oder müssen wir kurzfristig neue Räumlichkeiten erstellen?“ Derzeit erwartet die Gemeinde Letzteres. Vorbereitungen dafür seien schon Ende 2018 getroffen haben.

Rathaus in Ostercappeln

Dringend saniert und erweitert werden muss lau Ellermann das in die Jahre gekommene Rathaus in Ostercappeln. Durch den Ankauf des Nachbargrundstückes, durch erste Planungen sind die Voraussetzungen geschaffen. „Nun sind wir gespannt auf die notwendige, europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Auch uns wäre hier weniger Formalismus, weniger Bürokratie, weniger Misstrauen der Behörden untereinander wichtig“.

Der Haushalt 2019

Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019 seien auch die finanziellen Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. „Insoweit beschäftigen wir uns bereits heute auch damit, wie ein ordnungsgemäßer Betrieb während der erheblichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen gesichert werden kann.“

Weitere Themen 2019 sind Digitalisierung in der Verwaltung, in den Bildungseinrichtungen, die Versorgung mit Breitband und mit vernünftigen Mobilfunkangeboten beschäftigen. Dei Finanzen spielen natürlich eine entscheidende Rolle. „Klar ist, dass die Gemeinde Ostercappeln, gemeinsam mit dem Landkreis erhebliche Finanzmittel aufwenden muss, um die Versäumnisse aus der Vergangenheit nach und nach zu reparieren. Die Gemeinde ist gegenüber dem Landkreis Osnabrück, gegenüber unserem Landrat Michael Lübbersmann dankbar für die in den vergangenen Jahren getätigte Unterstützung, für die gute Zusammenarbeit, für das Vertrauen in unserer Arbeit.“

Infrastruktur modernisiert

Nur so konnte in guter Zusammenarbeit mit dem Amt für regionale Landesentwicklung – Geschäftsbereich Osnabrück – die finanzielle Gesundung der Gemeinde vorangebracht, die notwendige Infrastruktur modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Weitere Großbaustellen werden nach Aussage des Bürgermeisters die notwendigen Ausbau- und Herstellungsarbeiten für barrierefreie Schulbushaltestellen an sein. „Ende Mai 2019 werden wir die Ausbaupläne im Detail erarbeitet haben und die notwendigen Förderanträge stellen können. Spätestens bis Ende 2021 sollen beziehungsweise müssten diese Maßnahmen umgesetzt sein.“

Die Kirmes im September

Bei den Veranstaltungen nimmt 2019 die Ostercappelner Kirmes wieder einen wichtigen Platz ein. Wei berichtet, entfällt in diesem Jahr der Kirmesmontag. An einem neuen Konzept wird derzeit gearbeitet.