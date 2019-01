Vennermoor. „Sie haben alle schon Ramos-Töchter gemolken“, meinte Maik Wittemeier, der während der Versammlung der Osnabrücker Herdbuchgenossenschaft im Gasthaus Beinker, Vennermoor, die Vererbereigenschaften der Bullen vorstellte.

Heinfried Pösse vom OHG-Vorstand zeigte sich erfreut über den guten Besuch der Veranstaltung. Er fasste das Ganze so zusammen: „Schön, dass so viele gekommen sind. Schön, dass wir immer noch in Deutschland an der Spitze stehen.“ Damit das so bleibt, sorgt die OHG dafür, dass die Landwirte eine große Auswahl an Bullensperma haben, wenn es darum geht, die Kühe zu befruchten, damit Kälber geboren werden und die Kühe entsprechend Milch geben.

Bullenempfehlungen

Über was ein Züchter alles nachdenken muss, wenn es um die nächste Kuhgeneration geht, zeigt sich an Stichworten wie Melkbarkeit, Größe, Strichplatzierung oder Töchterfruchtbarkeit. Zu einer eher kleinen Kuh passt dann eben kein Bulle, der große Kälber vererbt. Schwarz-bunte Bullen stehen ebenso zur Verfügung („Das sind interessante und gute Bullen. Da kann nicht nur Werbung machen. Sie sind es wert, eingesetzt zu werden“). Weiter gibt es Spezialisten für die Vererbung von Inhaltsstoffen in der Milch. Von „sehr kompletten Bullen“ sprach Wittemeier ebenso wie von „Super-Fitnessvererbern“ und von Bullen, die reinerbig hornlos sind und deren Nachkommen ebenfalls keine Hörner haben. Wenn von einem Ausnahmebullen mit viel Milch die Rede ist, weist das darauf hin, dass das Tier eine gute Milchleistung weitervererbt. Bedacht werden müsse, so der Experte, dass die Striche (Zitzen) nicht zu eng stehen dürften. Das könnte ansonsten beim maschinellen Melken und besonders beim Milchroboter zu Schwierigkeiten führen.

Hervorragende Vererber

„Die OHG hat ein reichhaltiges Angebot an hervorragenden Vererbern zur Verfügung“, sagte Wittemeier weiter. Bei der Bewertung der 20 besten Färsen stammten immerhin 15 von Bullen der Station ab.“

Herausragende Lebensleistungen

Eine besondere Ehrung konnten gleich Vertreter zweier Milchviehbetriebe in Empfang nehmen. Im Bereich Wittlage (dazu gehören der Altkreis Wittlage, Belm, Wallenhorst, Bramsche-Engter und Vörden) erreichten zwei Kühe herausragende Lebensleistungen. Die Dorado-Tochter Clara ist auf dem Hof Große Honebrink zu Hause, die Ramos-Tochter Iris auf dem Hof Stahl, Campemoor. Beide haben im Milchkontrolljahr 2017/18 die magische Grenze von 10 Tonnen Fett und Eiweiß erreicht. Clara schaffte das bei einer Milchleitung von 130.804 Kilo mit 4,16 Prozent Fett und 3,49 Prozent Eiweiß. Sie hat insgesamt 15 Kälber (zweimal Zwillingen) zur Welt gebracht. Für sie gilt eine Besonderheit: Seit Mai 2018 wird sie nicht weiter gemolken. sondern sie erhält auf dem Hof Große Honebrink ihr Gnadenbrot. Pösse unterstrich: „Beides sind Betriebe, die mit alten Kühen besonders gut umgehen können.“

Das zwölfte Kalb kommt

Die Kuh Iris vom Hof Stahl hat inzwischen elfmal gekalbt. Die 10.000-Kilogrenze überschritt sie im Februar 2018 mit einer Lebensleitung von 138.862 Kilo Milch. Inzwischen stehen 144.683 Kilo Milch bei 3,96 Prozent Fett und 3,25 Prozent Eiweiß zu Buche. Und es wird das zwölfte Kalb erwartet. Iris steht weiter im Bestand des Milchviehbetriebs Stahl.

Die Auszeichnungen nahmen Florian Große Honebrink und Jürgen Stahl entgegen. Für beide Betriebe gilt: Sie wurden zum zweiten Mal für eine „10-Tonnerin“ geehrt.