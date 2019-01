Hitzhausen. Ein Standort für den Neubau des Feuerwehrhauses Hitzhausen ist gefunden. Das Gebäude soll auf dem nördlichen Teil eines Grundstücks an der Einmündung Hitzhauser Straße/Leckerstraße errichtet werden.

„Mit einer Größe von 2.500 bis 3.500 Quadratmetern bietet das Grundstück ausreichend Raum für das Feuerwehrhaus, die notwendigen Zu- und Abfahrten, Parkplätze und Nebenanlagen“,so Bürgermeister Rainer Ellermann. Der Standort sei zudem ideal, da die Einsatzfahrten zu 80 Prozent in Richtung Ostercappeln führten.

Feuerwehrkonzeptes 2018 - 2036

Der Bau ist Bestandteil des Feuerwehrkonzeptes 2018–2036, das der Gemeinderat Ostercappeln im vergangenen Juni beschlossen hatte. Das bisherige Feuerwehrkonzept 2008 endet mit der Ersatzbeschaffung des LF 8 für die Ortsfeuerwehr Venne. Im Gegensatz zu den Nachbargemeinden Bad Essen und Bohmte verzichtete Ostercappeln auf die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans durch ein externes Fachbüro. Unter Federführung von Gemeindebrandmeister Olaf Meyer und dessen Stellvertreter Stephan Bölscher ist das Konzept erarbeitet worden.

Personelle Ausstattung

In dem Konzept geht es um die Fahrzeugbeschaffungen in den kommenden Jahren. Außerdem um die personelle Ausstattung der Wehren. Derzeit verfügt die Gemeindefeuerwehr Ostercappeln über 139 aktive Einsatzkräfte. Die Zahl soll auch in Zukunft gehalten werden. Und schließlich befasst sich das Konzept mit den Feuerwehrgebäuden. Wo sind Investitionen in Feuerwehrgerätehäuser in den kommenden Jahren erforderlich?. So sind in Schwagstorf sind Erweiterungs- und Renovierungsarbeiten im Feuerwehrhaus für das Jahr 2020 vorgesehen, um insbesondere die Platzsituation in der Fahrzeughalle dem Stand der Technik anzupassen.

Es gibt Handlungsbedarf

Handlungsbedarf gibt es auch in Hitzhausen. Daher die Suche nach einem Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist mit baulichen Mängeln behaftet. „Die Fahrzeughalle ist deutlich zu klein und wird Fahrzeuge der heutigen Generationen nicht stellen können“, heißt es im Konzept. Ein Neubau ist also sinnvoll. Dieser soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein.

Vor dem Baustart

Vor dem Baustart müssen aber die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen sein. Dazu gehört eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans. Außerdem muss die Verwaltung die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß Baugesetzbuch durchführen. Dieses Bebauungsplanverfahren soll nun Ende Januar beginnen.

Die Fahrzeugbeschaffungen

Welche Fahrzeuge sollen in den kommenden Jahren angeschafft werden? Priorität haben die Beschaffungen eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF10) für die Ortsfeuerwehr Ostercappeln im Jahr 2020, eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20 für Venne im Jahr 2022 und eines HLF10 für Schwagstorf im Jahr 2024. Im Jahr 2026 ist die dann Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20KatS) für die Ortsfeuerwehr Hitzhausen vorgesehen. Über den Zeitraum bis 2036 ist die Ersatzbeschaffung von insgesamt elf Fahrzeugen mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Millionen vorgesehen.