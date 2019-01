Venne. Das Nähteam der „Venner Herzkissen“ beabsichtigt, ab 2019 vierteljährlich in der Kantorei der Walburgis-Kirchengemeinde „hinter der Kirche“ erneut eine Nähaktion durchzuführen. Das genaue Datum wird zu gegebener Zeit mitgeteilt, so die Gruppe.

Das Material ist vorhanden. „Die Kissen müssen nur noch mit Füllmaterial gestopft und zugenäht werden. Alle, die sich unserer Gruppe verbunden fühlen und sie in ihrer Arbeit unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen. Ein kleiner Plausch während des Nähens und dabei Gutes tun, ist eine tolle Sache“, sagt Ursula Gahbler, die die Gruppe initiiert hat..

Premiere im Oktober 2017

Die erste Herzkissen-Nähaktion fand im Oktober 2017 statt. Der Oktober ist weltweit der Brustkrebsmonat. Er soll internationalen Anlass sein, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Aktion geht zurück auf eine Initiative der American Cancer Society aus dem Jahr 1985.

Veranstaltungsort war der Herzkissen-Nähaktion 2017 war der Venner Mühlenkotten. Zahlreiche fleißige Näherinnen informierten sich zunächst über die Herstellung der Herzkissen und machten sich anschließend ans Werk. Exakt 101 Herzkissen wurden an diesem Nachmittag gefertigt.

Bedarf ist groß

Der Bedarf an Herzkissen ist nach wie vor groß. Das Nähteam hat seit 2012 gut 2.000 Herzkissen hergestellt und gespendet. In diesem Jahr wurden 400 Kissen abgegeben. Die Herzkissen werden ausschließlich ehrenamtlich und aus gespendeten Materialien hergestellt. Ein- bis zweimal monatlich trifft sich die Gruppe. „Es ist uns eine große Freude, zu helfen. Die Aussagen vieler Patientinnen und Kliniken spornen uns immer wieder an. Wir danken den diesjährigen Spendern, ob als Stoff oder Geldspende, ganz herzlich. Ohne diese Spenden könnten die Herzkissen nicht hergestellt werden“, so das Team.

St.-Bonifatius-Klinik Lingen

Anlässlich einer Herzkissenübergabe und des Jubiläums der St.-Bonifatius-Klinik Lingen erhielt die Gruppe aus der Gemeinde Ostercappeln eine Geldspende. Wofür umgehend wieder Material, wie Stoffe und anderes mehr angeschafft werden konnte. Denn das Engagement für den guten Zweck wird ja fortgeführt. Das Brustkrebszentrum in Lingen erhält jährlich 200 Herzkissen aus Venne.

Wer sich für das Projekt Herzkissen interessiert und sich engagieren möchte, kann sich an Ursula Gahbler wenden, Telefon 0 54 76/619.