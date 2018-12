Ostercappeln. Premiere im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln. Erstmals hat der neue Krankenhausseelsorger Thomas Wirp an Heiligabend die Andacht in der Kapelle gehalten und die Patienten an diesen ganz besonderen Tag besucht – begleitet von vier Weihnachtengeln. Wirp ist Nachfolger von Pater Jose Louis Koothoor.

In den vergangenen Jahren hatte Bischof Franz-Josef Bode, Weihbischof Johannes Wübbe oder der Generalvikar des Bistums, Theo Paul, diese Aufgabe übernommen.

Einrichtung mit 174 Betten

Das Krankenhaus Raphael der Niels-Stensen-Kliniken in Ostercappeln versorgt mit seinen 174 Betten und fünf medizinischen Fachabteilungen jährlich rund 8.000 Patientinnen und Patienten stationär und mehr als 12.000 ambulant. An Heiligabend und während der Weihnachtsfeiertage ist die Einrichtung natürlich nicht komplett belegt.

Ein guter Brauch

Um so schöner für die Patienten, die an diesen Tagen nicht nach Hause können, dass Besuch kommt. So sind der Gottesdienst in der Krankenhauskapelle mit abschließendem Rundgang ein guter Brauch, der zu Heiligabend seit Langem gepflegt wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie viele Ehrenamtliche begleiten den Rundgang musikalisch und stimmen die Patienten mit Liedern auf die Feiertage ein. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Weihnachtsengel: die Kinder überbringen schließlich den Weihnachtssegen.

Jesu Geburtsort

Thomas Wirp beschäftigte sich in seiner Andacht mit Jesu Geburtsort Bethlehem. Bethlehem, das heißt übersetzt ,Haus des Brotes‘“, sagte der Seelsorger. Ein sehr sinniger Name. Doch der Ort selbst, das Bethlehem auf der Landkarte, sei heute nicht gemeint. „Bethlehem muss in uns sein“. Weihnachten sei das Fest des Lichts und das Zeichen der Hoffnung. Es gehe darum, Gott zu sich zu lassen. Und der Advent sei die Zeit, sich auf die Geburt Christi, seine Ankunft auf dieser Erde, vorzubereiten und zu freuen.